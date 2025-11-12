為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風影響趨緩 桃園景點陸續開放、「來慈湖‧潮復刻」明起恢復舉辦

    2025/11/12 13:46 記者周敏鴻／桃園報導
    小烏來風景特定區天空步道已恢復開放。（資料照，桃園市政府提供）

    小烏來風景特定區天空步道已恢復開放。（資料照，桃園市政府提供）

    鳳凰颱風帶來的風雨對桃園市影響趨緩，市府觀光旅遊局今天陸續恢復開放角板山行館、小烏來風景特定區等復興區景點，「來慈湖‧潮復刻」系列活動則於明起恢復正常舉辦，市府觀旅局表示，原訂本週末舉辦的大溪豆干節活動，考量颱風影響場地，延至22日、23日改於大溪木生活館舉辦。

    大溪豆干節的「百人豆干宴」活動，原規劃在木生活館舉辦，觀旅局考量場地未受颱風影響、多數報名的民眾希望如期舉辦，決定「百人豆干宴」將於原訂時間的15日下午5點開席。

    復興區的景點與遊客中心原依防災指引進行預防性休園，完成安全巡檢後，陸續開放，其中角板山行館、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道、馬崙砲台等，已於上午10點開放，小烏來風景特定區宇內溪溫泉與天空步道，則於下午1點開放。

    另，「來慈湖‧潮復刻」活動的「光環境」、「音樂光雕」、「日夜水舞」，明起恢復展演到18日，本週末15日、16日的「潮60年代露天電影院」，也將依原定規劃，如期舉辦，觀旅局提醒，雖天氣逐漸穩定，部分山區、濱海路段可能仍有積水或落石，民眾出遊前應先查詢各景點最新開放資訊，並留意自身安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播