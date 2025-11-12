鳳凰颱風影響趨緩 桃園景點陸續開放、「來慈湖‧潮復刻」明起恢復舉辦

小烏來風景特定區天空步道已恢復開放。（資料照，桃園市政府提供）

鳳凰颱風帶來的風雨對桃園市影響趨緩，市府觀光旅遊局今天陸續恢復開放角板山行館、小烏來風景特定區等復興區景點，「來慈湖‧潮復刻」系列活動則於明起恢復正常舉辦，市府觀旅局表示，原訂本週末舉辦的大溪豆干節活動，考量颱風影響場地，延至22日、23日改於大溪木生活館舉辦。

大溪豆干節的「百人豆干宴」活動，原規劃在木生活館舉辦，觀旅局考量場地未受颱風影響、多數報名的民眾希望如期舉辦，決定「百人豆干宴」將於原訂時間的15日下午5點開席。

請繼續往下閱讀...

復興區的景點與遊客中心原依防災指引進行預防性休園，完成安全巡檢後，陸續開放，其中角板山行館、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道、馬崙砲台等，已於上午10點開放，小烏來風景特定區宇內溪溫泉與天空步道，則於下午1點開放。

另，「來慈湖‧潮復刻」活動的「光環境」、「音樂光雕」、「日夜水舞」，明起恢復展演到18日，本週末15日、16日的「潮60年代露天電影院」，也將依原定規劃，如期舉辦，觀旅局提醒，雖天氣逐漸穩定，部分山區、濱海路段可能仍有積水或落石，民眾出遊前應先查詢各景點最新開放資訊，並留意自身安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法