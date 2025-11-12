《使女的故事》翻版？ 男同志赴墨西哥代孕「一次迎4寶」遭炎上

孕婦示意圖。（資料照）

男同志伴侶「壹零出4啦」近日在社群平台分享赴墨西哥代孕、迎來四個寶寶的故事，影片原意是記錄家庭誕生的喜悅，卻意外掀起輿論風暴，不少人聯想到電影《使女的故事》，紛紛留言痛批過程忽視孕母、將代孕商品化，甚至質疑「這不是懷孕，是買小孩」。

這對男同志伴侶在IG和Threads開設帳號「壹零出4啦」，近日陸續分享海外代孕的心路歷程。他們在2022年結婚後決定展開代孕計畫，起初曾考慮烏克蘭、哥倫比亞等地，但最終選擇流程較合法、透明的墨西哥生殖中心。兩人使用同一位卵子提供者，分別各自代孕一名寶寶，由兩位代理孕母執行植入手術，每人植入兩個受精卵。原本醫師評估成功率不高，沒想到兩名孕母都懷上雙胞胎，意外迎來四個孩子。

今年9月，他們接獲醫師通知代理孕母提早生產，趕赴墨西哥途中孩子已經出生。抵達後，他們陸續將四名新生兒接回，過程中一度因語言不通、手續不順陷入混亂。兩人表示全程都有律師與公證人陪同，孕母享有完整醫療與保險保障，也在生產後與他們保持聯繫，共同慶祝寶寶誕生。

相關貼文及影片曝光後引發炎上，網友紛紛留言怒批「什麼叫『你們懷了四胞胎』？從頭到尾你們兩個男的都沒經歷懷孕的過程，根本不叫『懷了』，而是『買了四個寶寶』，這樣有瞭解嗎」、「你什麼都沒做，你坐輪椅幹嘛？」、「坐輪椅是體驗生育劇本的其中一環嗎？」、「以後找這個帳號合作的所有品牌跟廠商，都可以封鎖了」、「從頭到尾沒看到感恩孕母的付出，只講自己接小孩多難，噁心到吐，生產造成的傷害不在你們身上都無所謂就對了？」、「現在是覺得花一次錢可以獲得4個小孩好划算嗎？這心態真的超級噁心」。

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲也在臉書發文 怒嗆，有男網友竟在他們的影片下方留言鼓勵：「生容易、養育難」，他反諷：「你先讓醫師從蛋蛋到肛門剪一刀，再塞顆絲瓜試試『容易不容易』。」引來眾多女性網友共鳴。

爭議延燒後，「壹零出4啦」今日透過聲明澄清，他們的情況並非「四胞胎」，而是兩位孕母各自懷上雙胞胎，四名寶寶出生日期相隔三天。兩人強調整個過程依法進行，兩人及生殖中心都是以孕母健康為優先，同時尊重孕母的意願，並指影片內容因未交代清楚導致誤會，「因為有血緣的關係，我們影片中提及『四胞胎』造成誤解，非常抱歉。」

他們也解釋，選擇墨西哥代孕除了經濟考量外，也考量合法性與醫療流程完備，所有程序都有律師與公證人見證，並強調「代孕這個議題在社會上仍有不同觀點，也並非每個人都能接受或適合。但對我們而言，這是經過深思熟慮、合法且尊重參與者意願的過程。每一個決定都在法律與專業醫療的保障下完成，參與的人都是出於自願與信任。」

