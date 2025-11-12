農村水保署發布50條土石流紅色警戒 主要在新北、宜蘭

農村水保署發布土石流紅色警戒共50條，主要在宜蘭、新北等區域。（記者楊媛婷翻攝）

鳳凰颱風持續減弱，但東半部與北部地區仍有雨勢，農業部農村水保署今（12日）發布土石流最新警報，土石流紅色警戒調為50條，主要都在新北山區與宜蘭蘇澳、南澳、冬山鄉等地區，土石流黃色警戒降為64條。

依氣象署預報，鳳凰颱風目前已接近輕颱下限，但仍要留意雨勢，農村水保署今天中午12時30分發布最新土石流預報，土石流紅色警戒有50條，分布於宜蘭縣南澳鄉東岳 村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、東澳里，冬山鄉得安村、中山村、安平村、東城村、太和村，新北市雙溪區三貂里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、光復里、猴硐里、弓橋里等，地方政府應勸告或強制撤離相關區域民眾，並作適當安置。

土石流黃色警戒則發布64條，分布於宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、澳花村，蘇澳鎮朝陽里，冬山 鄉大進村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源 村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，新北市 萬里區溪底里等，地方政府應進行疏散避難勸告。

