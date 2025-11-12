為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中市放颱風假無風無雨 百貨商圈、OUTLET湧入人潮

    2025/11/12 13:35 記者張軒哲／台中報導
    台中放颱風假，豐原太平洋百貨湧入顧客逛街。（記者張軒哲攝）

    台中放颱風假，豐原太平洋百貨湧入顧客逛街。（記者張軒哲攝）

    陰天細雨，各大百貨公司與賣場照常營業。豐原廟東夜市中午湧入人潮用餐，豐原太平洋百貨停車場不到12點就客滿，麗寶OUTLET近午人潮漸增，大家把握難得的颱風假逛街購物。

    廟東夜市不少攤商日前受到非洲豬瘟豬隻禁運影響，生意微幅下滑，隨著豬隻解禁，今日颱風假生意不錯，多間知名老店高朋滿座。

    豐原太平洋指出，今天颱風假，太平洋百貨正常營業，另外，針對普發萬元商機，明（13）日開始，將推出免抽獎，消費立即享受的滿千送百實質大回饋。

    麗寶樂園渡假區各場域今日麗寶樂園、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫、麗寶休息站，暫停營運一日，僅麗寶OUTLET營運，許多親子把握全家相聚時光，逛街吃美食。另外，台中海線地區風雨較強，但台中港三井OUTLET正常營運，也吸引民眾逛街購物。

    台中放颱風假，豐原太平洋百貨湧入顧客逛街，停車場大排長龍。（記者張軒哲攝）

    台中放颱風假，豐原太平洋百貨湧入顧客逛街，停車場大排長龍。（記者張軒哲攝）

    台中放颱風假，豐原廟東商圈小吃攤生意頗佳。（記者張軒哲攝）

    台中放颱風假，豐原廟東商圈小吃攤生意頗佳。（記者張軒哲攝）

    台中放颱風假，台中港三井OUTLET人潮眾多。（記者張軒哲攝）

    台中放颱風假，台中港三井OUTLET人潮眾多。（記者張軒哲攝）

