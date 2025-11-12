淡江大橋明年通車 青春山海線觀光廊帶再進化

即將通車的淡江大橋以「海天新門戶」之姿，串聯淡水、八里、金山與貢寮沿線景點，成為青春山海線的重要交通節點。（新北觀旅局提供）

淡江大橋工程邁向最後一哩路，預計明年通車，市府將以淡江大橋為北海岸新門戶，連結淡水、八里等地區，帶動「青春山海線」觀光廊帶，包括設置淡江大橋即時影像、提供多元運具、縫合自行車路網，以及和旅宿業者合作，帶領民眾輕鬆暢遊北海岸。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉今天在市政會議報告指出，即將通車的淡江大橋以「海天新門戶」之姿，串聯淡水、八里、金山與貢寮等沿線景點，建構完整的「青春山海線」旅遊圈，淡江大橋獨特的橋體設計，融合交通功能、景觀美學與文化象徵，榮獲觀光署「第2屆觀光亮點獎」的「最佳國旅創新獎」。

楊宗珉說，2022年設置淡江大橋即時影像，上架後獲得高評價，至今已吸引290萬的瀏覽人次，今年再設置八里左岸淡江大橋即時影像，透過24小時不間斷的4K高畫質直播，讓民眾不受時空限制，欣賞八里左岸風光，也從全新視角見證大橋完工。

交通局長鍾鳴時表示，未來淡水到八里觀光旅遊圈形成，可利用公車、捷運、渡輪、自行車、步行等方式遊憩。配合淡江大橋將啟用，交通局已規劃二條公車快線及一條淡水八里觀光公車，串聯淡水、八里與桃園機場、板橋市區等主要生活圈，讓民眾通勤、通學、出遊更便利。

水利局長宋德仁說，淡水金色水岸自行車道竹圍段優化工程已於今年6月開工，營造河岸休閒新風貌，將持續優化淡水河左右岸自行車道，連接淡江大橋和關渡大橋，形塑「兩橋兩岸」自行車遊憩圈。

楊宗珉表示，淡江大橋預留自行車空間，串起美麗的新北海岸線，同時開啟慢旅的自行車旅程，後續規劃推出「青春鐵馬行」之旅，未來將與旅宿業者合作，策畫體驗遊程及住宿優惠方案，延伸北海岸的觀光魅力。

淡江大橋可串連淡水、八里的觀光旅遊圈。圖為八里左岸。（記者賴筱桐攝）

淡江大橋完工後連接八里及淡水，將形塑全新「青春山海線」觀光廊帶。圖為淡水漁人碼頭。（記者賴筱桐攝）

