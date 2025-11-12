為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風雷聲大雨點小 未為澎湖帶來重大災情

    2025/11/12 13:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    鳳凰颱風為離島帶來強風巨浪，東吉港口浪花激盪情形。（民眾提供）

    鳳凰颱風為離島帶來強風巨浪，東吉港口浪花激盪情形。（民眾提供）

    鳯凰颱風過境，澎湖未傳重大災情，縣長陳光復今（12）日赴鳯凰颱風災害應變中心視察並聽取防颱整備工作簡報。他表示，此次颱風暴風圈與外圍環流通過澎湖南方海域，為澎湖帶來顯著強風，所幸登陸前已減弱，未傳出重大災情。但颱風尚未完全遠離，應變中心雖於下午2時改為2級開設，但仍須保持警戒，以確保澎湖平安無虞。

    輕颱鳯凰暴風圈12日凌晨已接觸台灣南部陸地，強度持續減弱，目前澎湖縣最大風速為8至9級，最大陣風為11至12級（湖西、西嶼、望安及七美），3日來累積雨量以七美25.5毫米為最多，預估澎湖下午可能有較明顯的雨勢，未來24小時將有50-100mm降雨量，請民眾留意短延時強降雨造成的沿海低窪地區積淹水災害。由於浪高逹4.2公尺且伴隨長浪，請勿前往海邊觀浪、鈞魚。

    颱風來襲前夕，連接鳥嶼與本島的海底輸水管破裂，致民生用水受到影響，陳光復在會中促請自來水公司加快腳步，在颱風過後，海象穩定時，儘速搶修，以恢復當地居民的正常供水，並確保水資源供應的穩定性。至於放假原則，陳光復表示，澎湖地區受到鳯凰颱風及其外圍環流及東北季風影響，觀測到平均風力9級、強陣風11級的惡劣天氣，完全符合「天然災害停止上班及上課作業辦法」停班停課的標準。

    鳳凰颱風傳出行道樹倒塌，警消趕往排除障礙。（澎湖縣政府消防局提供）

    鳳凰颱風傳出行道樹倒塌，警消趕往排除障礙。（澎湖縣政府消防局提供）

