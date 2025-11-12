外送員的逆襲？他點飲料指定「送上樓放鞋櫃」 事後收檢舉單傻眼

住在新北市土城區的民眾表示，日前在外送平台點飲料，並請外送員送至住家樓層的「鞋櫃」上面，未料被外送員檢舉他鞋櫃占用公共樓梯間，為此須繳納高額罰金。（圖擷取自「爆料公社」臉書）

現代外食族若遇到工作繁忙或不想出門，會利用外送平台點餐到指定位置。一名住在新北市土城區的民眾，日前在外送平台訂購3杯飲料，並請外送員送至住家樓層的「鞋櫃」上面，未料民眾事後收到罰單，原因是被人檢舉他將鞋櫃放在公共樓梯間，讓他對此傻眼不已，事件曝光後，在網上掀起熱烈討論。

近期有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他某天在外送平台訂了3杯飲料，並在平台備註中請外送員將這些飲料送至住家樓層，然後放到樓梯間的鞋櫃上，而外送員抵達後也按照規定拍照回傳證明。數日後，他收到須繳納高額罰金的通知單，得知是外送員檢舉他家鞋櫃占用公共空間，雖然感到傻眼，但仍發文為自己的行為道歉。

請繼續往下閱讀...

文章發布後，吸引網友議論紛紛，除了部分網友質疑是外送員不滿爬樓梯，事後拍照檢舉報復原PO，多數網友都大力支持外送，「外送員的逆襲」、「有違規就該接受處罰」、「這樣很好喔，送餐還可以管理大樓」、「送單是工作，上樓是被迫，檢舉是權力」、「這要去哪檢舉啊？我們社區也很多需要處理」。

也有網友提醒，在公共空間擅自擺放私人物品本就違法，且人人都能檢舉這種無良行為。根據台灣《公寓大廈管理條例》第16條，樓梯間、避難通道、共同走廊等公共空間，住戶不得堆放私人物品，違者可處新台幣4萬至20萬元罰鍰；另外，如果經勸導後仍不改善，可連續處罰，甚至衍生民事或刑事責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法