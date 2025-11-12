為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    15年淹2次！嫁妝全毀損失百萬裝潢 災民泣訴「不要再淹了」

    2025/11/12 13:20 記者王峻祺／宜蘭報導
    鳳凰颱風襲台，造成宜蘭蘇澳時隔15年再遇大水患，受災戶初估上千戶，有災民泣訴「15年淹2次」，嫁妝全毀更損失百萬裝潢。（記者王峻祺攝）

    

    鳳凰颱風襲台，造成宜蘭蘇澳時隔15年再遇大水患，受災戶初估上千戶，有災民泣訴「15年淹2次」，嫁妝全毀更損失百萬裝潢，當年梅姬颱風淹到220公分，1戶才補助4萬元，這次水患淹到160公分，上月剛買機車也成泡水車，「叫我們該怎麼辦？」

    43歲災民魏小姐，住在蘇澳16年，15年前歷經梅姬颱風重創蘇澳陰霾，未料又再遇一次水患打擊，讓她泣不成聲，說道當年才剛結婚2年，家裡還有裝潢，大水一來連同家具、嫁妝全部泡湯，還有1輛車、2部機車也毀於洪水中。

    「家具全泡湯就只有4萬補助！」魏小姐說，當時水淹220公分，1戶僅補助4萬元，咬牙撐過災後復原，好不容易淡忘傷痛，也恢復生計，想不到再淹一次，這次嚴重程度不輸梅姬颱風，淹到160公分左右。

    魏小姐回憶，昨晚6點半大水衝進家裡，一瞬間就淹到小腿肚，人和機車已經沒辦法出去，只能不斷把家具、物品往裡面搬，「就算會被沖走，也只能流在我家」不會到外面，但機車上個月才剛買而已，花了10萬元，如今又成泡水車，叫她該怎麼辦？

    魏小姐說，上次梅姬颱風整整3天後才坐軍用卡車回到家，這次1個人受困屋內，直到凌晨看水慢慢退去才敢下樓，損失慘重實在無語問蒼天，只希望政府重視蘇澳治水問題，真的不要再淹了！

