    生活

    648.5毫米創蘇澳測站11月單日最高 時雨量僅次梅姬

    2025/11/12 12:57 記者蔡昀容／台北報導
    鳳凰颱風與東北季風共伴效應，宜蘭蘇澳11日夜間淹大水；隔日水漸退，街道滿目瘡痍。（記者王峻祺攝）

    鳳凰颱風與東北季風共伴效應，宜蘭蘇澳11日夜間淹大水；隔日水漸退，街道滿目瘡痍。（記者王峻祺攝）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風引發共伴效應，加上地形因素影響，宜蘭蘇澳昨天（11日）降豪雨釀災。中央氣象署表示，蘇澳11日雨量648.5毫米創該測站11月紀錄；時雨量130.5毫米僅次於梅姬颱風，是歷史第2高紀錄。

    氣象署統計，蘇澳測站昨天日雨量648.5毫米，創下該測站11月歷史紀錄；時雨量130.5毫米，創下該站歷年11月最高紀錄、不分月份歷史第2高紀錄，僅次於2010年梅姬颱風200毫米紀錄。

    蘇澳測站於1981年設站，至2023年都有氣象人員駐守，2023年起轉為無人測站，過去歷年的11月最高紀錄日雨量為538.5毫米。

    預報員劉沛滕解釋，昨天受東北季風及颱風外圍環流共伴效應，加上地形影響，宜蘭雨勢非常大；今天凌晨共伴效應影響範圍慢慢北移，宜蘭雨勢稍微減緩。

    劉沛滕提醒，今晚之後北台灣又開始明顯降雨，主要是逆時針轉的外圍環流雲系，深夜之後來到台灣東側，即便屆時颱風轉弱為熱帶性低氣壓，加上東北季風增強帶來水氣，北部今晚到明天一整天仍易降雨。

