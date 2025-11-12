為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    網傳桃園南門市場將「全部拆掉、走入歷史」 市府駁斥：假消息

    2025/11/12 12:57 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園區南門市場11月5日深夜發生大火，漁市場及公有市場幾乎被燒毀。（資料照）

    桃園區南門市場11月5日深夜發生大火，漁市場及公有市場幾乎被燒毀。（資料照）

    有逾60年歷史的桃園市桃園區南門市場本月5日大火，漁市場及公有市場部分幾乎全毀，桃市府預計17日進場執行拆除工程，但地方網路社團有傳言「桃園南門市場要走路歷史了，2個禮拜內會全部拆掉」，桃市府今（12）日駁斥「假消息」，澄清拆除工程是針對受損攤位結構物執行拆除作業，其他未受損攤位仍會繼續營業。

    經發局說明，有關南門市場大火，經結構技師公會於7日現場勘查，部分市場攤位與漁市場範圍結構嚴重受損，基於安全考量，市府建築管理處預計17日將進場針對受損攤位結構物執行拆除作業，以確保損壞建物儘速安全清除，其他未受損攤位仍會繼續營業，一切如常，不會受影響，拆除工程預計2週，周邊路段包含桃園區文化街（三民路三段、南華街間）、南昌西街及南昌東街相關區域，屆時將交通管制。

    針對網路謠傳南門市場將「全部拆掉」，經發局也鄭重澄清此為錯誤謠言，且已造成民眾與在地攤商困擾，經發局對散播謠言者予以譴責。

    桃園區南門市場11月5日深夜發生大火，漁市場及公有市場幾乎被燒毀。（資料照）

    桃園區南門市場11月5日深夜發生大火，漁市場及公有市場幾乎被燒毀。（資料照）

    桃園區南門市場11月5日深夜發生大火，漁市場及公有市場幾乎被燒毀。（資料照）

    桃園區南門市場11月5日深夜發生大火，漁市場及公有市場幾乎被燒毀。（資料照）

    網傳桃園南門市場將「全部拆掉、走入歷史」，桃市府12日駁斥是假消息。（桃市府提供）

    網傳桃園南門市場將「全部拆掉、走入歷史」，桃市府12日駁斥是假消息。（桃市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播