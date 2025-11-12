網傳桃園南門市場將「全部拆掉、走入歷史」 市府駁斥：假消息

桃園區南門市場11月5日深夜發生大火，漁市場及公有市場幾乎被燒毀。（資料照）

有逾60年歷史的桃園市桃園區南門市場本月5日大火，漁市場及公有市場部分幾乎全毀，桃市府預計17日進場執行拆除工程，但地方網路社團有傳言「桃園南門市場要走路歷史了，2個禮拜內會全部拆掉」，桃市府今（12）日駁斥「假消息」，澄清拆除工程是針對受損攤位結構物執行拆除作業，其他未受損攤位仍會繼續營業。

經發局說明，有關南門市場大火，經結構技師公會於7日現場勘查，部分市場攤位與漁市場範圍結構嚴重受損，基於安全考量，市府建築管理處預計17日將進場針對受損攤位結構物執行拆除作業，以確保損壞建物儘速安全清除，其他未受損攤位仍會繼續營業，一切如常，不會受影響，拆除工程預計2週，周邊路段包含桃園區文化街（三民路三段、南華街間）、南昌西街及南昌東街相關區域，屆時將交通管制。

請繼續往下閱讀...

針對網路謠傳南門市場將「全部拆掉」，經發局也鄭重澄清此為錯誤謠言，且已造成民眾與在地攤商困擾，經發局對散播謠言者予以譴責。

桃園區南門市場11月5日深夜發生大火，漁市場及公有市場幾乎被燒毀。（資料照）

桃園區南門市場11月5日深夜發生大火，漁市場及公有市場幾乎被燒毀。（資料照）

網傳桃園南門市場將「全部拆掉、走入歷史」，桃市府12日駁斥是假消息。（桃市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法