    首頁 > 生活

    台中上午無風雨 各大百貨及超市賣場都湧入如同假日人潮

    2025/11/12 12:47 記者蘇金鳳／台中報導
    楓康超市湧入購物人潮。（記者蘇金鳳攝）

    楓康超市湧入購物人潮。（記者蘇金鳳攝）

    受鳳凰颱風影響，台中市今天停班課，但是因只有風無雨，民眾中午紛紛湧入到各大百貨美食街及影城看電影，尤其是美食街人潮更多，百貨業者表示，等於假日的人潮；另外超商及大賣場準備充足的貨源，上午也湧入人潮，如同假日一般。

    台中市今天上午無風無雨，各大百貨公司都正常營業，11點一到，就有民眾進入館內逛街，雖然中午風勢有增加，但還是無雨，民眾都跑至美食街吃午餐，也有人到影城看電影。

    新光三越台中中港店表示，人潮如同假日，全館人潮增加一成，主要為用餐需求，多集中於餐廳、小吃街。

    台中大遠百表示，人潮多集中在美食街及影城，雖然今天是平常日，因為是颱風假的關係，因此人潮跟假日一樣。

    楓康超市則表示，今天人潮比假日多3成，民眾多是採買蔬果、罐頭、泡麵及礦泉水，楓康超市貨源準備很充足，因應下午的人潮。

    家樂福表示，因應颱風，家樂福各分店貨源都備足，人潮也如同假日般。

    楓康超市表示，已準備充足的貨源。（記者蘇金鳳攝）

    楓康超市表示，已準備充足的貨源。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越中港店中午美食街湧入人潮。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越中港店中午美食街湧入人潮。（記者蘇金鳳攝）

