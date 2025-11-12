ESG永續與綠能科技人才發展基地 11月至明年3月推實務課程

桃竹苗分署開辦ESG課程，內容包括實地訪視教學。（桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與桃園市元智大學合作成立「ESG永續與綠能科技人才發展基地」，今年11月到明年3月間，陸續推出「GRI永續報告書撰寫實務班」、「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第2期）」、「永續商業模式數位轉型實務班」等實務課程招生中。

實務課程的訓練內容，將結合ESG理論與實務，從企業永續報告撰寫、碳盤查與中和技術、AI數據分析、綠色創新策略等，以全面培養學員永續專業能力為目標，桃竹苗分署表示，以「GRI永續報告書撰寫實務班」為例，課程聚焦在國際GRI標準，強化學員在ESG報告撰寫、碳盤查、跨部門溝通等能力，結訓後，可望能勝任永續專員、CSR專案企劃等職務。

至於「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第2期）」課程，則教授學員以Python進行數據分析、資料視覺化、溫室氣體盤查實作，再運用ChatGPT協助撰寫ESG報告，曾參與第1期課程的學員翁先生說，他大學畢業後長期從事業務工作，但看好綠色產業的發展潛力，才決定報名參加職訓課程，學習碳盤查與ESG實務技能，結訓後已順利進入電腦軟體系統公司，擔任系統安全工程師。

桃竹苗分署長賴家仁說，因應國際經貿情勢變化快速，桃竹苗分署推動「青年職前訓練」計畫，15歲到29歲的本國籍失、待業青年，都可免費參訓，訓練期間每月還可領8000元學習獎勵金、最長12個月。

桃竹苗分署開辦ESG課程，內容包括實地訪視教學。（桃竹苗分署提供）

