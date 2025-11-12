助身心障學生就學更便利 教部大手筆更換12縣市交通車

教育部補助地方汰舊換新身心障礙學生的交通車。（圖由教育部提供）

助身心障礙學生就學更便利！教育部國教署今年度投入超過4600萬元，補助各直轄市及縣市政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新計畫，共計汰換12縣市19輛專用交通車。教育部表示，將持續編列預算投入汰舊換新計畫，讓學生能在更友善、安全的環境中順利就學。

根據教育部資料，今年度補助對象涵蓋全台共12個縣市，包括新北市、桃園市、台中市、高雄市等4個直轄市，以及基隆市、宜蘭縣、南投縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等8個縣市，總計汰換19輛交通車。

教育部說明，汰舊更換的新車，多配備無障礙升降設備、安全固定系統及冷氣空調等設施，能有效提升乘車安全與舒適度，減輕家長及學校接送壓力。而這不僅是更新交通車輛的硬體設備，更象徵對「教育平權」理念的落實，讓每1位學生無論身體條件如何都能在安全、有尊嚴的環境中享有受教權，是政府長期努力的方向。

教育部也強調，未來將持續編列預算推動交通車汰舊更新計畫，並視地方實際需求提供專案補助，協助學校改善交通接送服務，並透過持續整合中央與地方資源，打造更完善的無障礙學習環境，確保身心障礙學生的交通安全與學習權益，讓愛與關懷成為孩子上學路上最堅實的後盾。

身心障礙學生因行動不便或健康狀況特殊，常需依賴學校提供交通接送服務。為強化各地學校交通安全及服務品質，依據《身心障礙學生無法自行上下學交通服務實施辦法》，每年補助地方政府汰換老舊交通車，確保車輛符合安全標準並具備無障礙設備，降低交通風險、提升乘車舒適度。

