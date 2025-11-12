為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南颱風假無風雨 老闆無奈自己加班趕工：收一收退休好了

    2025/11/12 12:54 記者蔡文居／台南報導
    從事橡膠製品的莊董，他工廠的員工都放假去了，只好自己出來加班趕出貨。（陳文祥提供）

    從事橡膠製品的莊董，他工廠的員工都放假去了，只好自己出來加班趕出貨。（陳文祥提供）

    因鳳凰颱風來襲，台南市今天停班停課。不過，今天上午迄今，台南無風無雨，員工爽放颱風假，但對一些中小企業老闆而言心卻在淌血，為了趕工交貨，只好自己加班趕貨。台南市和順工業區廠協會理事長陳文祥說，面臨沒風沒雨的颱風假，每個老闆都很無奈，感嘆「乾脆收一收退休好了」。

    本身經營從事寵物燈具的陳文祥說，中小企業面臨關稅問題，好不容易上個月，區內廠商接獲急單要趕工，卻面臨沒風雨的颱風假。他自己也接到一份來自美國的大單，卻找不到人加班，大家都放颱風假去了。昨天一名廠商傳訊息跟他說，「貨都出不來，員工都在討論準備放假」，「唉！乾脆收一收退休好了」。

    陳文祥說，「風？雨？在哪裡？」放假預測難免失準，去年10月山陀兒颱風，台南也連放了3天無風雨的颱風假，希望政府能否把宣布放颱風假的時間，改到當天早上5點宣布，以避免與實際情形差太多，否則若照這種放颱風假的標準，「我看也不用上班了！」

    從事橡膠製品的莊姓老闆說，這個月要交的貨非常多，這一週就有一批貨要出口到日本，由於10月份假期多，這個月要特別趕一下，這週一定要出貨才行，他只好自己出來加班趕工，否則現在景氣不好，如果信用又受影響，人家再來就不敢下單了。

    他說，其實員工都知道在趕貨，但昨晚颱風假一宣布，員工就傳來訊息說「明天休假」，他也只能回說「收到」。他工廠都是台灣員工，沒有外籍移工，他習慣聘用本勞，但現在台灣員工都很重視休假，該休假就休假，他也只好「老闆來做，員工休假」。

    他說，政府宣布放颱風假，雖然有其考量，但希望也兼顧企業及員工，儘量取得平衡。否則面對現在這樣的環境，實在很無奈，有時想一想，乾脆收起來算了。

    陳文祥出示和園區廠商的對話，廠商感嘆「乾脆收一收退休好了」。（陳文祥提供）

    陳文祥出示和園區廠商的對話，廠商感嘆「乾脆收一收退休好了」。（陳文祥提供）

