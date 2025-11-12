為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    太魯閣牌樓去年11月受損 11/17啟動修復工程

    2025/11/12 12:26 記者游太郎／花蓮報導
    太魯閣牌樓去年11月初遭卡車撞損，17日將啟動修復工程。（記者游太郎攝）

    去年11月初遭卡車撞損太魯閣牌樓，採購過程經數度流標終於完成發包，太魯閣國家公園管理處今天表示，預計自17日起進行施工，工期120日曆天，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公布周知。

    太管處指出，太魯閣牌樓施工期間不會影響人車通行，但為確保工程順利進行及人員安全，請駕駛人及遊客行經此路段時務必減速慢行，並配合現場指揮人員引導，勿在牌樓周邊逗留及拍照。

    去年11月4日1輛載運樹枝落葉的大卡車在下山加油途中，疑因卡車上的吊桿沒有完全收妥，碰撞到太魯閣口牌樓橫梁，導致「東西橫貫公路」字體掉落，經確認牌樓整體結構並未受損，將依文資法規範，按原樣修復。

    太魯閣牌樓是為1960年5月9日中橫公路通車所建，主體採三間四柱三樓式，屋簷形式為單檐廡殿頂，上覆金黃色琉璃瓦，是重要地標，2005年3月公告為花蓮縣歷史建築，花蓮縣文化局檢視後評估，牌樓才重新修復過，特殊的瓦、體字都有留下完整工作報告，依原貌修復沒有問題。

