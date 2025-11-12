為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭東澳嶺2天半雨量破千毫米 颱風論壇：癱瘓蘇澳排水系統

    2025/11/12 12:43 即時新聞／綜合報導
    「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，過去2天半宜蘭東澳嶺雨量破千毫米，冬山、蘇澳、羅東也高達700至900多毫米，粉專形容跟15年前的梅姬颱風共伴降雨，可說是一模一樣。（圖擷自臉書）

    受颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭昨遭遇豪雨侵襲，引發嚴重災情，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，過去2天半宜蘭東澳嶺雨量破千毫米，加上接近滿潮，讓蘇澳市區排水系統直接癱瘓。羅東、蘇澳、冬山也高達700至900多毫米，粉專形容跟15年前的梅姬颱風共伴降雨，可說是一模一樣。

    「台灣颱風論壇─天氣特急」發文指出，自10日0時至今天（12日）11時20分左右，在過去2天半，累積降雨量前10名中有9名都被宜蘭包辦；在前20名中只有5處測站是新北，其餘15名均為宜蘭的不同測站。

    其中宜蘭東澳嶺雨量破千毫米，這也是流經蘇澳的白米溪上游，強勁的水流狹帶泥沙，而且正逢接近滿潮時間，直接癱瘓蘇澳市區排水系統，使市區內水無法排出甚至溢流，導致嚴重水患。

    至於在平地，冬山雨量也高達967毫米，蘇澳則是774毫米、羅東769毫米。「台灣颱風論壇─天氣特急」直言，這樣的劇本，跟15年前的梅姬颱風共伴降雨，可說是一模一樣。

