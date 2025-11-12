為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    開挖地基遇豪雨 一旁土埆厝撐了五小時坍塌

    2025/11/12 12:55 記者劉人瑋／台東報導
    磚瓦地基承受全屋懸5小時才全塌。（民眾提供）

    磚瓦地基承受全屋懸5小時才全塌。（民眾提供）

    台東市正氣北路一處位在國小對面的新建工程，由於目前正在開挖地基，想不到一遇大雨灌滿水，一旁一棟以檜木、泥巴混以粗糠製成的「土埆厝」早已算懸空狀況、發出迸裂聲響，但在磚瓦地基支撐下多撐了五個小時才倒下，所幸屋內房客先前已退租、無人傷亡。

    市代王泰捷跟隨當地卑南里長吳建利、警方前往會勘後發現，這棟平房老屋為1960年代興建，先前也曾有房客，所幸日前已搬走、逃過一劫。吳建利說，早上五時鄰居聽到磚塊迸裂聲、吱呀不停實在明顯，直到早上十時整個屋頂坍下，原來地基積滿水，一旁老屋已懸空、承受不住，磚塊一一裂開，老屋又撐了五個小時才坍下。

    吳建利表示，老屋算是如今少見的「土埆厝（塗墼厝）」，以粗糠混泥土或牛糞塗製於竹篾製成的牆壁骨幹上，但最下方是更厚實的磚頭地基，內部樑柱則是以粗實檜木所搭建，但會發生意外也實在誇張，「因為挖出地基，鄰近一旁老屋卻未插鋼樁穩固」。

    本身就學建築的台東市長陳銘風一見狀也詢問「怎麼沒打鋼樁？現在興建水溝工程大都有打」。所幸意外亦未造成傷亡，建商亦與老屋屋主協調修繕事宜。

    當地里長、市代與市長前往會勘、查看原因。（民眾提供）

    當地里長、市代與市長前往會勘、查看原因。（民眾提供）

    當地里長、市代與市長前往會勘、查看原因。（民眾提供）

    當地里長、市代與市長前往會勘、查看原因。（民眾提供）

    一旁工地地基積成池，老屋地基疑因此遭掏空塌下。（民眾提供）

    一旁工地地基積成池，老屋地基疑因此遭掏空塌下。（民眾提供）

    一旁工地地基積成池，老屋地基疑因此遭掏空塌下。（民眾提供）

    一旁工地地基積成池，老屋地基疑因此遭掏空塌下。（民眾提供）

    一旁工地地基積成池，老屋地基疑因此遭掏空塌下。（民眾提供）

    一旁工地地基積成池，老屋地基疑因此遭掏空塌下。（民眾提供）

    古早厝崩塌，結構顯露。（民眾提供）

    古早厝崩塌，結構顯露。（民眾提供）

    古早厝崩塌，結構顯露。（民眾提供）

    古早厝崩塌，結構顯露。（民眾提供）

    古早厝崩塌，結構顯露。（民眾提供）

    古早厝崩塌，結構顯露。（民眾提供）

    當地里長、市代與市長前往會勘、查看原因。（民眾提供）

    當地里長、市代與市長前往會勘、查看原因。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播