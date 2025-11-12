開挖地基遇豪雨 一旁土埆厝撐了五小時坍塌

磚瓦地基承受全屋懸5小時才全塌。（民眾提供）

台東市正氣北路一處位在國小對面的新建工程，由於目前正在開挖地基，想不到一遇大雨灌滿水，一旁一棟以檜木、泥巴混以粗糠製成的「土埆厝」早已算懸空狀況、發出迸裂聲響，但在磚瓦地基支撐下多撐了五個小時才倒下，所幸屋內房客先前已退租、無人傷亡。

市代王泰捷跟隨當地卑南里長吳建利、警方前往會勘後發現，這棟平房老屋為1960年代興建，先前也曾有房客，所幸日前已搬走、逃過一劫。吳建利說，早上五時鄰居聽到磚塊迸裂聲、吱呀不停實在明顯，直到早上十時整個屋頂坍下，原來地基積滿水，一旁老屋已懸空、承受不住，磚塊一一裂開，老屋又撐了五個小時才坍下。

吳建利表示，老屋算是如今少見的「土埆厝（塗墼厝）」，以粗糠混泥土或牛糞塗製於竹篾製成的牆壁骨幹上，但最下方是更厚實的磚頭地基，內部樑柱則是以粗實檜木所搭建，但會發生意外也實在誇張，「因為挖出地基，鄰近一旁老屋卻未插鋼樁穩固」。

本身就學建築的台東市長陳銘風一見狀也詢問「怎麼沒打鋼樁？現在興建水溝工程大都有打」。所幸意外亦未造成傷亡，建商亦與老屋屋主協調修繕事宜。

當地里長、市代與市長前往會勘、查看原因。（民眾提供）

一旁工地地基積成池，老屋地基疑因此遭掏空塌下。（民眾提供）

古早厝崩塌，結構顯露。（民眾提供）

