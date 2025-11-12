感人！暴雨重創宜蘭 護理師機車登竹筏渡水趕上班

暴雨重創宜蘭，積水未退，護理師機車登竹筏渡水趕上班。（取自張亮軒臉書）

鳳凰颱風豪雨造成宜蘭多處淹水，五結鄉五十二甲濕地周遭仍有大範圍積水未退；宜縣今天（12日）雖然停班停課，但仍不少人得冒險外出工作；今早一名護理師為了到醫院上班，更是將機車抬上竹筏，連人帶車渡過淹水區域，以求順利上班，被稱讚敬業精神十足，精神可嘉。

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，昨日溪南地區四鄉鎮（蘇澳、五結、羅東、冬山）平均時雨量接近100毫米，其中冬山測站24小時雨量達近800毫米、蘇澳測站單小時降雨130毫米、單日雨量皆創歷史新高，造成全縣大淹水。

今天仍有很多地區淹水未退，五結鄉五十二甲濕地保護區周邊仍有大範圍淹水，一名護理師為了趕到醫院上班，但道路淹水及膝，車輛無法進出；她的父親決定用竹筏協助她載運機車到道路彼端，牽引著竹筏，護著機車與女兒渡水，畫面感人。

宜縣五結鄉民代表張亮軒將過程拍下，大讚護理師敬業精神，他說，林大哥為了讓女兒趕到醫院上班，因擔心來不及，由林大哥撐著竹筏攜女兒及摩托車渡過洪水，以順利上班救更多傷患，精神可佳，也提醒要注意安全！

