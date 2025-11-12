為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市府啟動「性別友善廁所標章」認證制度 實踐平等友善如廁空間

    2025/11/12 13:35 記者蔡愷恆／台北報導
    圖為台北建成大樓性別友善廁所。（記者蔡愷恆攝）

    圖為台北建成大樓性別友善廁所。（記者蔡愷恆攝）

    台北市過去曾推動公廁革命，並在102年設置全國第一座不分性別廁所，逐步推動性別友善的如廁環境。今（12）台北市副市長林奕華、性別平等辦公室以及社會局在建成綜合大樓舉辦「性別友善廁所標章認證制度啟動記者會」，宣布認證制度正式上路。林奕華說，從葉永鋕事件，讓大家知道空間跟尊重的重要性，北市府也陸續推動性別友善廁所，保障多元性別如廁權益，「友善，已經進到每個人的生活。」她也說，要讓這樣的觀念真正落實到政府政策的一部份，持續努力推動進步價值。

    林奕華提到，一個城市進步與否，重點還是在細膩地照顧到每一個人，讓民眾覺得在這個城市是安全、友善、包容的，為了不讓這些想法淪為口號，必須要讓進步觀念落實到政府的公共設計裡。這樣的設置不只是為了性別友善，林奕華也分享，她會帶自己的父母出門，長輩在外上廁所時若需要兒女協助，就可以使用性別友善廁所。

    台北市議員林亮君說，很開心今天標章正式出爐，也希望性別友善廁所認證，也可以真正落實到每個角落，不要讓它只是個認證的標章。她也感謝在性平路上努力的夥伴，以及性別平等辦公室的朋友一起促成這次認證，期望台北市可以成為一個更包容，讓每個差異化都能被照顧到的城市。

    台北市社會局長，同時兼任性別平等辦公室執行長姚淑文表示，台北市友善廁所標章以簡潔圓滑的線條呈現抽象人形，象徵所有性別都能自在、安全使用。她指出，「這個標誌不只是圖案，而是一種態度：提醒我們在最日常的地方，都能實踐平等與友善。」

    台北市府表示，只要是台北市各級機關、學校、公私立場合與企業，設置多間式或複合式性別友善廁所，可在即日起至明年1月23日前提出申請，通過評核的場域將公開表揚並頒發標章。

    圖為台北建成大樓性別友善廁所。（記者蔡愷恆攝）

    圖為台北建成大樓性別友善廁所。（記者蔡愷恆攝）

    今（12）台北市副市長林奕華、性別平等辦公室以及社會局在建成綜合大樓舉辦「性別友善廁所標章認證制度啟動記者會」，宣布認證制度正式上路。（記者蔡愷恆攝）

    今（12）台北市副市長林奕華、性別平等辦公室以及社會局在建成綜合大樓舉辦「性別友善廁所標章認證制度啟動記者會」，宣布認證制度正式上路。（記者蔡愷恆攝）

