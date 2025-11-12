為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林欽榮視察林園大寮 甫完工林園海堤東西汕段首度風雨測試

    2025/11/12 12:15 記者蔡清華／高雄報導
    副市長林欽榮視察剛完成整治的林園海堤東西汕段。（高市水利局提供）

    副市長林欽榮視察剛完成整治的林園海堤東西汕段。（高市水利局提供）

    依中央氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風今（12）日下午起風雨轉強，高雄有大雨至豪雨等級降雨，沿海及空曠地區需留意8至10級強陣風。為此，副市長林欽榮上午率水利局前往林園、大寮等重點區域視察，剛完成整治的林園海堤東西汕段，首度經歷風雨測試。

    水利局說明，林園海堤東西汕段已完成整治，並同步整理養殖管線，可有效降低越波與海水倒灌風險，提升沿岸防護能力，大寮區拷潭排水拓寬後，週邊社區淹水情形已顯著改善，另大寮區里長聯誼會主席董里長及內坑里長黃慶福建議鎮潭橋西側水防道路鋪面及照明改善部分，市府呼應地方需求自籌2500萬元，將原土路鋪設為瀝青路面並增設照明設施，目前已完成發包，希望能趕於明年農曆年前完成。

    林欽榮表示，颱風防汛需預先部署，各局處皆應秉持防災優先原則，落實整備、加強巡查、建立機動應變機制，確保防汛系統穩定運作。同時呼籲市民於颱風期間提高警覺，避免進入低窪地區或海岸、河口等高風險區域，共同守護城市安全。林欽榮也感謝基層同仁在風雨中堅守崗位，展現市府防災決心與行動力。

    水利局提醒，市民可透過網路、電視、廣播、「高雄市政府LINE官方帳號」或加入「高雄市水情e點靈LINE官方帳號」即時掌握颱風最新動向。如發現淹水、路樹倒塌或停電等情況，請立即撥打1999市民專線通報。

    副市長林欽榮視察大寮拷潭排水整治工程。（高市水利局提供）

    副市長林欽榮視察大寮拷潭排水整治工程。（高市水利局提供）

