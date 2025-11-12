雙語社群超給力！ 新南、坔頭港、學甲國中勇奪南市績優

新南國小雙語教學課堂上，師生互動氣氛熱絡。（圖由南市教育局提供）

南市推動雙語教學，鼓勵教師透過共學共備強化專業，深化雙語教學實踐，年度成果評選出爐，共有16所學校脫穎而出，其中新南國小、坔頭港國小與學甲國中，以創新課程與扎實行動成為全市雙語推動的典範。

榮獲國小12班以上組特優的新南國小，由教務處、雙語種子教師與非英語專長教師組成的專業社群，結合AI教學與雙語增能，每2週共備、公開觀課、成果分享。健康教師陳蘊珊表示，透過社群專業支持，她的教學信心與實務能力大幅提升，並將經驗擴散至基礎學校，展現社群協作的強大效能。

國小11班以下組優等的坔頭港國小以「共備、共學、共成長」為核心，建立「雙語教學」與「課室英語」2大社群，校長、外師及各領域教師皆參與。像是體育課英語暖身指令、健康課「護眼操」及文化課結合地方宗教文化，融入英語成為學習媒介。主任黃伯軒也分享，社群練習讓他能更自信地在體育課使用英語教學。

榮獲國中組優等的學甲國中則以雙語與課室英語社群雙軌推動，從教材設計到校園生活指令全面融入英語應用。家政教師徐才尹以「天然纖維（Natural）」與「不織布（Nonwoven）」等關鍵字詞融入課程，讓學生邊學科邊學語言；童軍教師趙修身則在繩結課中使用「Make a loop」、「Tie it tight」等英文指令，課堂氣氛活潑、學習參與度大增。

教育局長鄭新輝表示，雙語教育的核心在教師專業成長與教學創新，透過社群共學共備機制，協助教師觀課交流、精進教學設計，讓英語自然融入各領域課程。這些學校展現的成果不僅展現台南教師的專業能量，也為雙語教育的扎根開創更廣闊的路。

