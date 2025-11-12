竹竹苗颱風假不同調！ 邱臣遠臉書被灌爆 留言「新竹人都變風箏」

鳳凰颱風來襲，但竹竹苗三縣市的颱風假不同調，大新竹地區的網友也留言灌爆邱臣遠臉書，質問邱臣遠要如何上班上課？（照片取自邱臣遠臉書）

鳳凰颱風來襲，各縣市宣布颱風假不一，新竹市與新竹縣都宣布今天正常上班上課，苗栗縣則是停班停課，但竹竹苗是共同生活圈及同個學區，有住苗栗的學生不知要不要跨區到大新竹上課，還有高中及大學教師正值期中考時段，也因竹竹苗颱風假不同調大傷腦筋。新竹市代理市長邱臣遠的臉書也被灌爆留言，要求市府官員來看看騎車的市民，已像風箏般，險象環生。

邱臣遠在臉書提到，雖鳳凰颱風來襲，但竹市風雨狀況已趨緩，依據中央氣象署預報，竹市未列入陸上颱風警報警戒區，竹市府災害應變中心已依作業要點降級為二級開設。而因鳳凰颱風，竹市共發生61起災情，包含路樹傾倒、廣告招牌災損、交通號誌損壞等，都已陸續排除及解除列管。

請繼續往下閱讀...

市議員楊玲宜也認為竹竹苗有許多跨區上課上班的學生與民眾，在颱風期間如果縣市颱風假不同調，市府應針對學生及市民需跨區上班上課情形進行統合與協助，要訂出施行原則，以免讓市民及學生無所適從。

不過因竹竹苗今天僅苗栗縣停班停課，大新竹則正常上班上課，很多家長及學生因有跨區就學上班考量，得知只有苗栗放假，學生又遇到期中考，已讓學生無所適從。各級學校電話也被打爆，就連邱臣遠及新竹縣長楊文科的臉書都被留言灌爆，有的稱「1112新竹風箏節，新竹人都變風箏」、「桃竹苗，桃園跟苗栗排擠新竹了嗎？」、「請自己騎車出去一趟，你看一下接送小孩、上班通勤有多危險」、「 我們學校樹都要倒了，風大到寸步難行啊」。

鳳凰颱風來襲，但竹竹苗三縣市的颱風假不同調。（照片取自邱臣遠臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法