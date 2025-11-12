為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄停班課百貨前湧車潮 高雄氣象站發豪雨特報

    2025/11/12 12:10 記者王榮祥／高雄報導
    高雄夢時代百貨前湧現入場車潮。（記者王榮祥攝）

    高雄夢時代百貨前湧現入場車潮。（記者王榮祥攝）

    高雄今天停班停課，上午有強風也有陽光，加上多家百貨公司陸續公告正常營業，11點前後、部分百貨前已出現進場車潮，高雄氣象站則在上午發出豪雨特報，今上午到晚上，高屏地區會有大雨。

    鳳凰颱風行進緩慢，高雄今上午天氣涼爽，漢神巨蛋、漢神、大立、夢時代等百貨陸續公告正常營業；上午11點前後，部分百貨前已出現大批進場車潮，各主要街道上的車流也增加。

    但如氣象單位強風預告，高雄市區街道與較空曠處，上午明顯感受陣陣強風，有路人過馬路時帽子瞬間被吹掉、有機車騎士停等紅燈時差點自摔，路旁散落不少被強風吹斷的樹枝與雜物；有婦人邊撐著車邊驚嘆，這風真的好強。

    高雄氣象站上午10:45發布豪雨特報，影響時間從今天上午到晚上，其中屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區預估會有豪雨；基隆北海岸、台北市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣等區則是大雨。

    氣象站提醒，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

    高雄街頭上午強風陣陣，機車上的雨衣被強風吹起。（記者王榮祥攝）

    高雄街頭上午強風陣陣，機車上的雨衣被強風吹起。（記者王榮祥攝）

    路邊看板提醒民眾颱風來襲、請勿出門。（記者王榮祥攝）

    路邊看板提醒民眾颱風來襲、請勿出門。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播