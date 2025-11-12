為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防範鳳凰颱風 陳其邁視察永安排水、確保防汛整備

    2025/11/12 12:06 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁上午前往永安北溝排水系統視察，並檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。（市府提供）

    陳其邁上午前往永安北溝排水系統視察，並檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。（市府提供）

    鳳凰颱風預計今天會穿越南台灣陸地，下半天風雨可能轉強；高雄市長陳其邁上午前往永安北溝排水系統視察，檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形，除責請相關單位確實落實整備與應變作為，也呼籲民眾不可大意。

    陳其邁上午視察永安區北溝排水，聽取水利局簡報，肯定團隊在多重限制下克服施工困難、完成排水整治；隨後並前往側溝巡查，感謝清潔隊員颱風期間堅守崗位，把握時間加強清疏，確保洩水孔與側溝暢通。

    他提醒第一線人員注意安全，也呼籲市民在颱風警報期間避免前往沿海、山區及溪邊活動，減少非必要外出。

    市府說明，近年分期推動北溝排水整治，護岸工程全長2410公尺已全數完工，永達路排水系統亦完成治理約948公尺，總經費投入約6億元。

    工程將原約6公尺寬的土坡河道拓寬整建至14公尺，並增設防汛道路，提升排洪能力與維運效率。完成治理與清疏後，河道更為暢通，平均水位較改善前降低約50公分，有效減少水位壅高與溢淹風險，全面強化防洪韌性。後續年度市府將持續推動北溝與永達抽水站改建計畫。

    陳其邁並於颱風前指示水利局、環保局及區公所加強側溝清疏、抽水設備測試與待命整備，並依潮汐變化協同調度，視需要彈性運作排水設施。

    水利局已完成抽水站、閘門及主要排水設施巡檢測試，必要時將啟動移動抽水機組，並結合里鄰通報機制加速應變處置。

    根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風強度雖持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，但威力仍不容輕忽，目前暴風圈已進入南部陸地，預計今下半天登陸後風雨最為顯著；預報顯示平地及山區將出現大雨等級降雨，沿海及空曠地區須留意8至10級強陣風。

    陳其邁視察永安區道路清疏工作。（市府提供）

    陳其邁視察永安區道路清疏工作。（市府提供）

    陳其邁視察永安區道路清疏工作，準備飲品慰勞清潔隊員。（市府提供）

    陳其邁視察永安區道路清疏工作，準備飲品慰勞清潔隊員。（市府提供）

