鳳凰颱風來襲 新北瑞芳累積雨量752毫米、火車站一度淹水

受鳳凰颱風影響，東北角豪雨不斷，新北市瑞芳區多處道路淹水。（圖由讀者提供）

鳳凰颱風襲台，外圍環流加上東北季風共伴效應，為東北角帶來豪雨，新北市消防局長陳崇岳今天在市政會議表示，從10日至今，瑞芳區累積雨量達到752毫米，昨天傍晚造成火車站淹水，幸好水消退之後已處理完畢；另針對土石流紅色與黃色警戒區的保全戶已疏散582人、目前安置23人。

陳崇岳報告指出，目前新北市災害應變中心為2級開設，輕颱鳳凰今天早上5點距離新北市約470公里海面，移動速度變快，暴風半徑180公里，強度持續減弱，預估今天下午5點暴風圈接觸到屏東經過恆春半島，晚上到深夜登陸，目前為輕度颱風下限，未來將變成熱帶低壓或溫帶氣旋。

請繼續往下閱讀...

陳崇岳表示，受到共伴效應影響，瑞芳區從10日開始降雨，至今累積雨量達752毫米、萬里625毫米、烏來352毫米、土城僅79毫米；颱風遠離之後，明天熱帶低壓隨著環流雲系的共伴效應，雨勢會比今天稍大，風力維持沿海7到9級，市區5到7級。

災情統計到今天上午7點半共受理20案，其中路樹倒塌7件、淹水4件，瑞芳車站昨天下午積水，多處市區道路也有積水情形，雨勢趨緩後水逐漸消退，目前已處理完畢。

另外，新北市有22條土石流潛勢溪流紅色和黃色警戒區發布，包含瑞芳15條、雙溪6條、萬里1條，保全戶已疏散582人，目前安置23人，分布在4區5處，多半是依親或自行找住宿地點，沿海勸離觀浪共有196人。

鳳凰颱風為新北市帶來大雨，瑞芳區多處道路積淹水。（圖由讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法