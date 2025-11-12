為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    只剩最後一口氣！ 鳳凰降至輕颱下限 颱風論壇分析最後一波風雨

    2025/11/12 12:07 即時新聞／綜合報導
    鳳凰持續減弱，氣象署預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    鳳凰持續減弱，氣象署預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    鳳凰颱風持續減弱，目前已經降至輕度颱風下限，有再減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。天氣粉專分析最後一波風雨狀況。

    根據中央氣象署觀測顯示，「鳳凰」今（12日）上午11點時中心位置在北緯21.8度，東經119.5度，即在鵝鑾鼻的西方約140公里之處，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉東北進行，近中心最大風速每秒18公尺，為輕度颱風下限，七級風平均暴風半徑也縮小至120公里；氣象署預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

    臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」發文 指出，從雷達來看，鳳凰低層環流中心還可以觀察到，但衛星雲圖上幾乎消失，顯見高低層已嚴重分離。同時也在threads平台上說明，由於周遭環境太毒，鳳凰過去一天持續減弱，現在只剩輕颱下限的水準，等稍晚它用盡最後一口氣，撞上陸地，給南部帶來最後一波風雨後就會消失。

    「颱風論壇」分析各地風雨狀況，南部要等午後，風雨才會慢慢大起來，晚上登陸瞬間最大，明天凌晨過後就會小下去。而北部、東半部的雨暫時緩和，但等颱風進到東部外海之後，北部上空風向轉北風，雨又會多起來，嘉義以北目前看就陣雨為主，除了沿海風大以外還好。

