丹娜絲重創七股等沿海區 黃偉哲視察鳳凰防颱工作

台南七股等沿海地區在丹娜絲颱風中重創，鳳凰颱風可能為南台灣帶來豪大雨，台南市長黃偉哲今早視察七股、北門、將軍等區復建與防颱情況，希望防範災情發生。

黃偉哲今前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤鯓漁港、七股區頂山里、七股頂山國小及西寮里視察，黃偉哲表示，受鳳凰颱風的外圍環流影響，風力明顯大，北門區蘆竹溝漁港在丹娜絲颱風造成災損，工作大致完成，不過民眾反映部分問題，市府將研議協助解決，包括延長漁民補助申請期限、港區外圍加高防護設施，市府已行文漁業署，盼中央與地方協力，市府配合款也已備妥，待經費核定即可開工。

此外，建議補沙穩定沙洲，避免如七股沙洲被浪沖破造成危險，並評估碼頭加高85公分以確保穩定性。市府期盼提升港內、外海、沙洲、堤防的各項防護工程完善，以確保漁港及在地居民生命安全。

水利局表示，北門區蘆竹溝漁港抽水站治理工程內容，包含抽水站房、進流渠道、排放渠道。為改善移動式抽水機組抽水量能不足及在槽式管件阻水等問題，預計由現況約0.6cms，改善提升抽水量1.5cms，共計2.1cms。

市府呼籲市民持續保持警覺，隨時注意市府發布的最新天氣與災防資訊，提前防災與避災。另外可多加利用「台南市政府官方LINE」及「台南水情即時通」APP，即時掌握水情狀況，民眾若發現道路、橋梁或公園有損害或致災等狀況，可撥打06-2155555專線或市民服務專線1999。

