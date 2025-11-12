為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新北發現保育類柴棺龜！ 農業局啟動研究與移除紅耳龜保育行動

    2025/11/12 11:49 記者羅國嘉／新北報導
    柴棺龜又稱黃喉擬水龜，是台灣原生的淡水龜類，原本廣泛分布於低海拔地區的水田、溝渠與溪流中。（農業局提供）

    柴棺龜又稱黃喉擬水龜，是台灣原生的淡水龜類，原本廣泛分布於低海拔地區的水田、溝渠與溪流中。（農業局提供）

    新北市農業局今年3月在人口密集區菜園發現大量烏龜，其中包括保育類柴棺龜與原生種斑龜。為避免誤傷珍稀物種，市府5月邀集專家實地授課協助農民辨識烏龜，並自8月啟動研究計劃，追蹤柴棺龜棲地利用與活動範圍，同步移除外來紅耳龜，降低生態競爭壓力。農業局表示，將持續推動生態友善農業，實踐生產、生態、生活三生共榮。

    農業局長諶錫輝說明，柴棺龜（Mauremys mutica）在國際自然保育聯盟（IUCN）被列為極危、台灣紅皮書評估為近危，在台灣低地農田與灌溉水系中受多重壓力，包括棲地改變、人為捕獵、外來紅耳龜生存擠壓、與斑龜雜交的多重風險，急需在地化的保育對策。

    諶錫輝指出，此次計劃首先利用刻痕標記及捉放法評估族群量，並測量個體基礎資料，雖然研究僅經過2個月，已有數個個體反覆出現，顯示該棲地受到柴棺龜穩定的反覆利用；未來更計劃裝設無線電發報器，以更細緻地了解柴棺龜的活動範圍、距離、棲地利用型態及長時間停留的資料。

    諶錫輝表示，計劃同步進行紅耳龜移除工作，以降低柴棺龜面臨的棲地與食物競爭壓力。紅耳龜俗稱巴西龜，原為觀賞寵物，喜歡靜水或水流緩慢的淡水環境，如池塘、水庫、溝渠、濕地與河岸邊，常可見群聚於石頭或浮木上曬背，以昆蟲、魚蝦、水生植物、水草及腐肉等為食。因繁殖力強、棄養嚴重，已對本土龜類造成威脅。

    諶錫輝說，生態保育離人們的生活並不遙遠，柴棺龜即是最佳例證。保育工作需仰賴全民共同參與，包括不放生、不棄養、不騷擾、不盜捕，以及養成減塑、不亂丟垃圾等日常習慣，共同為友善環境努力。未來市府將持續投入資源，打造新北成為兼顧生態與人文的永續家園。

    紅耳龜原產於北美密西西比河及格蘭德河流域。（農業局提供）

    紅耳龜原產於北美密西西比河及格蘭德河流域。（農業局提供）

