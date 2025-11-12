彰化文雅畜牧場15天2度驗出芬普尼蛋 雞羽毛也驗出陽性

彰化縣再驗出芬普尼蛋，畜牧場內至少封存了16萬顆雞蛋，這些被封存的雞蛋後續全銷毀，不能流入市面。（縣府提供）

彰化縣文雅畜牧場在15天內（10月27日到11月10日）2度被驗出芬普尼蛋，彰化檢調已展開偵辦，釐清污染源；縣府今（12日）天宣布，場內至少16萬3600顆雞蛋全數封存、禁止出貨，並持續對雞隻與雞蛋進行每日抽驗，啟動全面移動管制，由於第二次在雞身上的羽毛驗出芬普尼，初步懷疑可能有在雞身上噴藥的情形，不過，究竟是噴藥或吃到，最後還是要由檢調來釐清。

這次11月10日採檢驗出的陽性樣本，是在11月5日移動管制後新生產的雞蛋，再度被驗出芬普尼殘留，情況比預期更嚴重。由於文雅畜牧場每天約產4萬顆蛋，新生蛋加上封存蛋數量暴增，目前僅能全數堆放場內，都被管制，任何蛋品都不得流入市面。

請繼續往下閱讀...

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，為釐清污染源，彰化檢調已介入調查，彰化縣政府配合檢方偵辦。會在雞羽毛身上驗到芬普尼，是噴的或吃的？目前檢辦介入偵辦，這部分就不方便多說了，後續雞隻要不要進一步解剖，縣府配合檢調釐清。

民眾擔心封存的雞蛋會不會在畜牧場解封後就流入市面，對此，董孟治說，已被封存的雞蛋一定會全部銷毀，一顆都不會流入市面。畜牧場何時解除移動管制，要等後續持續檢測，直到確認雞身上沒有芬普尼殘留，污染源也釐清，才會放行。

據了解，彰化地檢署已展開偵辦，將全面追查污染源，包含飼料來源、除蟲藥使用及環境檢測紀錄，釐清是否有人違規使用含芬普尼成分的藥劑，接下來也會比對雞體、蛋品及環境樣本結果，判定芬普尼是否來自外部污染、交叉感染或人為使用。

芬普尼是一種常見於防治跳蚤、蟎蟲的農藥成分，若誤用於禽舍，會造成雞蛋殘留。

彰化文雅畜牧場每天新生產4萬多顆雞蛋，再加上已被封存的雞蛋，場內被堆置的雞蛋累積速度快。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法