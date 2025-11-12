鳳凰颱風豪雨夜襲宜蘭蘇澳 國軍第三作戰區40官兵助撤離

陸戰隊登陸戰車大隊至聖愛里、蘇北里民貴街協助災民撤離。（第三作戰區提供）

鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。第三作戰區今（12）日表示，昨（11）日晚間接獲地方政府兵力支援申請後，已立即派遣2輛AAV7、2艘膠舟及2輛中型戰術輪車合計40官兵，迅速投入蘇澳鎮災民撤離任務。

國軍第三作戰區今天發布新聞稿說明，昨晚接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣2輛AAV7、2艘膠舟及2輛中型戰術輪車，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。

第三作戰區今天持續編組相關人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能。此外，第三作戰區依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。



蘭指部至蘇澳災區實施清運。（第三作戰區提供）

步兵153旅至蘇西活動中心搬運物資與架設摺疊床。（第三作戰區提供）

