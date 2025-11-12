苦中作樂！宜蘭伯朗大道變汪洋 「泛舟」買早餐：划到都變午餐了

苦中作樂的民眾在宜蘭冬山鄉三奇伯朗大道划起獨木舟。（本報合成，@lrvo4229授權提供）

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區豪雨持續，部分地區嚴重淹水。冬山鄉「三奇伯朗大道」也成一片汪洋，有民眾乾脆苦中作樂，借來鄰居的獨木舟載著孩子外出「泛舟買早餐」，笑稱「這個速度買早餐可能變午餐了！」

一名網友今（12）日在「Threads」Po影片，畫面中可見，位於宜蘭縣冬山鄉的「三奇伯朗大道」（三奇美徑）在大雨過後積水不退變成一片汪洋，一名男子划著獨木舟，小孩則坐在前方一起奮力划槳，在災情下有點心酸，畫面卻又帶著逗趣、溫馨，更自嘲「這種速度買早餐可能變午餐了」。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「小孩有這樣的經驗，感覺也不錯。回想以前8X年台灣常淹水的年代，門口就能撈魚的回憶」、「有獨木舟也太棒了吧！」、「多多注意安全」、「加油，相信一定會滑到的！」、「颱風天就是要泛舟啊！不然要幹嘛？」、「這是什麼漂流記」。

還有人曬出自己在水中騎著腳踏車的影片留言詢問，「可以來載我嗎？」原Po也幽默回應「馬上到」，再度笑翻一票人。

