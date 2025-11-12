蘇澳溪分洪工程延宕？ 陳俊宇稱非事實 政院顧問林國漳籲中央速核定

蘇澳溪分洪工程延宕？立委陳俊宇（左3）稱非事實；林國漳（左4）籲中央速核定。 （陳俊宇提供）

鳳凰颱風豪雨襲蘇澳，立委陳俊宇偕同行政院顧問林國漳現勘災情，呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪工程計畫，外界所稱「工程延宕」並非事實。

鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大；目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。陳俊宇、林國漳一早也到蘇澳了解災情，聽取災民心聲。

對於蘇澳溪分洪工程，陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府正辦理管理中心及防砂壩設計，外界所稱「工程延宕」並非事實，由於分洪道修正後經費大幅增加21.6億元，相關經費正由行政院政務委員陳金德協調中。

林國漳表示，蘇澳地形特殊，若東北季風與颱風共伴，強烈急降雨往往導致積淹水，分洪道完工後可將約8成水量導流入海，將大幅改善淹水情形，籲請中央加速核定分洪道計畫，讓蘇澳不再受災。

蘇澳鎮長李明哲則表示，鎮公所將全力配合推動分洪道及防洪設施，期盼中央儘速核定計畫、補足經費，讓蘇澳居民早日遠離淹水威脅。

