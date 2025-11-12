為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜花東4省道路段災阻不通 台9線蘇澳段清淤拚午前搶通

    2025/11/12 11:03 記者蔡昀容／台北報導
    馬太鞍溪河床臨時便道資料照。（資料照）

    馬太鞍溪河床臨時便道資料照。（資料照）

    鳳凰颱風來襲，交通部公路局統計，省道截至今天（12日）上午10時止，1處預警性封閉、4處災阻無法通行。無法通行路段包括舊蘇花公路蘇澳至東澳路段、花蓮光復馬太鞍溪河床臨時便道、台東縣海端鄉台20線；宜蘭蘇澳台9線軍人公墓至聖湖路段水退清淤中，預計今天中午12時開放通行。

    公路局統計，今天截至上午10時為止，1處預警性封閉路段、4處災阻路段，通車及搶修情況如下：

    ●預警性封閉路段

    高雄市桃源區台20臨105線0至37K梅山口至大關山路段今天上午7時至下午5時實施預警性封閉。

    ●災阻路段

    1、宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K至16K+900K蘇澳至東澳路段勘災搶修中，開放通行時間另行公告。

    2、宜蘭縣蘇澳鎮台9線102K+200至102K+900K軍人公墓至聖湖路段，水位已消退，清理淤泥中，預計今天中午12時通行。

    3、花蓮縣光復鄉台9線228K+500至236K+500K馬太鞍溪河床臨時便道，南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

    4、台東縣海端鄉台20線149K+110至171K+500K向陽至利稻路段，150K+100、161K+000等兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。

    宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線蘇澳至東澳路段勘災搶修。圖為11月11日畫面。（公路局東區養護工程分局提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線蘇澳至東澳路段勘災搶修。圖為11月11日畫面。（公路局東區養護工程分局提供）

    宜蘭蘇澳台9線軍人公墓至聖湖路段水退後清淤，今午開放通行。（公路局提供）

    宜蘭蘇澳台9線軍人公墓至聖湖路段水退後清淤，今午開放通行。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播