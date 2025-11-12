宜花東4省道路段災阻不通 台9線蘇澳段清淤拚午前搶通

馬太鞍溪河床臨時便道資料照。（資料照）

鳳凰颱風來襲，交通部公路局統計，省道截至今天（12日）上午10時止，1處預警性封閉、4處災阻無法通行。無法通行路段包括舊蘇花公路蘇澳至東澳路段、花蓮光復馬太鞍溪河床臨時便道、台東縣海端鄉台20線；宜蘭蘇澳台9線軍人公墓至聖湖路段水退清淤中，預計今天中午12時開放通行。

公路局統計，今天截至上午10時為止，1處預警性封閉路段、4處災阻路段，通車及搶修情況如下：

●預警性封閉路段

高雄市桃源區台20臨105線0至37K梅山口至大關山路段今天上午7時至下午5時實施預警性封閉。

●災阻路段

1、宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K至16K+900K蘇澳至東澳路段勘災搶修中，開放通行時間另行公告。

2、宜蘭縣蘇澳鎮台9線102K+200至102K+900K軍人公墓至聖湖路段，水位已消退，清理淤泥中，預計今天中午12時通行。

3、花蓮縣光復鄉台9線228K+500至236K+500K馬太鞍溪河床臨時便道，南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

4、台東縣海端鄉台20線149K+110至171K+500K向陽至利稻路段，150K+100、161K+000等兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。

宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線蘇澳至東澳路段勘災搶修。圖為11月11日畫面。（公路局東區養護工程分局提供）

宜蘭蘇澳台9線軍人公墓至聖湖路段水退後清淤，今午開放通行。（公路局提供）

