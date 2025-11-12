為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    脫鉤中部生活圈 投縣暨中學生自製「熱愛學習」牌子讓大家都笑了

    2025/11/12 11:09 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣是中部唯一未放颱風假的縣市，縣內暨大附中住外縣市學生，上課自製牌子，讓師生看了哈哈大笑。（圖由暨大附中老師提供）

    南投縣是中部唯一未放颱風假的縣市，縣內暨大附中住外縣市學生，上課自製牌子，讓師生看了哈哈大笑。（圖由暨大附中老師提供）

    鳳凰颱風持續減弱，南投縣今天脫鉤中彰投生活圈正常上班上課，多所住外縣市的高中職師生，皆可請公假不到校，但多數老師都到校，搭專車的學生因專車停開而無法到校，其餘也都照常上課，暨大附中有學生在座位放置自製「我是台中放假但熱愛學習，特地跑來上學的好學生」的牌子，師生看到都笑了。

    鳳凰颱風還未登陸，但威力持續減弱，南投縣從昨日深夜11點半開始，即被氣象署列入颱風警戒區，南投縣依氣象署的天氣預報，成為中部5縣市唯一要上班上課的縣市，縣內多所高中職因有不少住外縣市的師生，學校昨晚就公告，住外縣市的師生可請公假不到校，住宿生也可由家長接回家。

    南投縣內多所高中職，今天師生到校上課的情況各有不同，有學生專車的學校，因專車停開因此學生即無法到校，以國立草屯商工為例，該校住台中市的學生占一半以上，因此搭專車的學生都缺席，而住外縣市的老師幾乎都到校。校方透露，平常學生午餐吃團膳有1150份，今天改訂便當只剩450個。

    位在埔里的國立暨大附中，搭學生專車的外縣市學生無法到校，但住宿生都沒有自行放颱風假，有學生自製「我是台中放假但熱愛學習，特地跑來上學的好學生」的牌子，一進教室就把大大的牌子放在座位前，幽默有趣的文字，讓老師和同學看了都哈哈大笑，大讚這位學生認真、有巧思。

    國立草屯商工坐專車的學生，因專車停駛即無法到校，老師則幾乎都正常上班上課。（圖由草屯商工提供）

    國立草屯商工坐專車的學生，因專車停駛即無法到校，老師則幾乎都正常上班上課。（圖由草屯商工提供）

    草屯商工師生住外縣市多，老師幾乎都沒請公假，仍照常上課。（圖由草屯商工提供）

    草屯商工師生住外縣市多，老師幾乎都沒請公假，仍照常上課。（圖由草屯商工提供）

