    首頁 > 生活

    鳳凰颱風狂炸蘇澳！ 氣象粉專小編家「水淹半層樓」：15年前噩夢重演

    2025/11/12 11:40 即時新聞／綜合報導
    「台灣颱風論壇｜天氣特急」柏小編曬出蘇澳家中淹水災情。（擷取自台灣颱風論壇｜天氣特急/臉書粉專）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」柏小編曬出蘇澳家中淹水災情。（擷取自台灣颱風論壇｜天氣特急/臉書粉專）

    受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭多處傳出嚴重淹水災情。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」小編也難逃災情，透露蘇澳老家水淹半層樓，連沙發都漂浮起來，讓他直呼15年前梅姬颱風的噩夢重演。

    「柏小編」昨（11）日晚間在「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，位於宜蘭蘇澳的家淹了半層樓，並向粉絲預告，未來幾天會由其他小編支援，提醒頻率可能會降低，希望大家多多體諒。

    他指出，下午開始緊盯強烈雨帶移動的狀況，到了傍晚附近溪流開始溢流跟倒灌，晚上水位開始上升，沙發、桌子等家具通通浮起來，眼前景象宛如15年前梅姬颱風噩夢重演，「當時一層樓淹的滿滿滿」。

    貼文一出立刻引來大批網友關心與打氣，目前已超過1萬人在按讚區留下加油符號：「平安，辛苦了」、「天啊，這真的太慘了」、「小編辛苦了，祝福平安」、「天佑宜蘭」、「天啊，又這麼嚴重」、「希望人員平安」、「15年前我蘇澳娘家就在重災區，稍早已經淹近2樓了⋯⋯」。

