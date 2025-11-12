俊逸歲末有愛嘉年華 11/15台南水交社園區登場

今年俊逸慈善基金會主辦的歲末公益嘉年華活動，以露營風為主題，將於11月15日下午1點起在台南水交社文化園區登場。（俊逸慈善基金會提供）

由俊逸慈善基金會與台南南區公所等多單位攜手舉辦的「19TH你懂！歲末有愛─南區社造派對與永康社大成果展」，將於11月15日下午1時至6時，在南區水交社文化園區（興中街63巷）熱鬧登場。今年以「戶外露營風」為主題，結合非營利組織公益攤位與社造、社大教學成果分享；同時有30組表演團隊輪番登場，以音樂與熱情在歲末時節傳遞愛與溫暖。

這場戶外露營風的公益嘉年華會，結合非營利組織公益攤位、社造成果與社大教學成果分享，匯聚多達80個攤位，呈現豐富多元的美食饗宴、手作創意與互動體驗活動。舞台區更安排30組表演團隊輪番登台秀才藝。

俊逸慈善基金會特別在水交社文化園區蔽墟書店打造「Podcast體驗站」，邀請小朋友在專業指導下錄製節目，還可挑戰台語或客語版本，體驗本土語言魅力。想成為小小 Podcaster的孩子們，可於活動前至「來來來野餐」FB社團預約報名，名額有限，額滿為止。

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，自2007年起每年歲末皆舉辦嘉年華會，廣邀府城非營利機構免費設攤。感謝19年來各界單位與社福團體的持續支持，今年延續推廣永續發展教育理念，結合循環經濟與手作風潮，再度攜手金車文教基金會 ESG行動推出非物質文化遺產體驗「非遺漆扇DIY」，參與者可發揮創意、設計個人風格圖案，結合實用與藝術，每把漆扇皆為獨一無二的藝術品，活動限時限量免費體驗。當天加碼打卡送金車產品的限時限量活動，歡迎民眾踴躍參加。

在地南區公所推動社區營造，今年有5個社造點-金華社區、國宅社區、松安社區、明德社區與灣裡萬年文史學會，獲得市府文化局提案補助。今年以「樂動南境-譜出南區心樂章」為題，推出南喃自語Podcast第4季，透過訪談錄製「南區特色音樂、樂團」的故事，記錄在地音樂人對文化的熱情與堅持。食藝推廣部分今年在明德與白雪社區舉辦，聚集各社區夥伴動手製作地方特色美食及分享交流社區營造經驗；另辦理1場自行車樂騎主題遊程，帶領參與民眾深入探索豐碩的海岸資源及傳統文化，體驗不一樣的南區之美。

南區區長蕭琇華也邀請大家到場了解南區各社區年度社造成果，11月15日當天有街頭藝人、泡泡秀表演與各社區的如簡易皮雕DIY、木工藝手作DIY、王船小夜燈彩繪、種子創藝手作等動手體驗，活動內容多元豐富。

這場歲末嘉年華活動，由台南南區公所、俊逸慈善基金會、崑山科技大學、永康社區大學、教育部青年發展署台南青年志工中心、俊逸文教基金會、勝利之聲廣播公司、電聲廣播電台、南區明德社區發展協會等單位合辦。

