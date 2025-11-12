為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    立體化的生命教育課 高市新莊國小有群鵪鶉「小跟班」

    2025/11/12 10:36 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市新莊國小5年級生的生命教育課程，學習飼養鵪鶉。（新莊國小提供）

    高雄市新莊國小5年級生的生命教育課程，學習飼養鵪鶉。（新莊國小提供）

    為讓生命教育課程可以從課本上的故事立體化，高雄市新莊國小與在地農會攜手合作，引入鵪鶉飼養課程，5年級學生親手設計、打造鳥窩，不僅餵養鵪鶉，還要帶這批「小跟班」散步曬太陽，教室裡不時傳來的啾啾聲也成了最萌的悅音。

    新莊國小指出，學校希望生命教育課題不再是單純的老師授課分享，而是想要給孩子真實體驗生命珍貴的意義，因此特地與在地農會合作，從課程討論到聘請專家到校，介紹鵪鶉及飼養、照顧等方式。

    5年3班學生自10月中旬起開始體驗養鵪鶉的生命課程，學生親手設計鳥窩、築窩並分組照顧小鵪鶉，下課後要忙著餵食、陪鵪鶉在校園裡散步曬太陽，還要幫牠們打掃小窩，從中學習尊重生命與責任感，學生們總是充滿愛心的眼神在照顧鵪鶉，還會與同學、家人與老師分享如何照顧鵪鶉，以及每一隻小鵪鶉的特色與個性，過程中凝聚了同學間的感情，讓同學們也有了一群可愛的小跟班。

    學生們親手打造鵪鶉的窩。（新莊國小提供）

    學生們親手打造鵪鶉的窩。（新莊國小提供）

    學生們親手打造鵪鶉的窩。（新莊國小提供）

    學生們親手打造鵪鶉的窩。（新莊國小提供）

    學生不僅要餵養鵪鶉、打掃牠們的窩，還要帶牠們出去散步曬太陽。（新莊國小提供）

    學生不僅要餵養鵪鶉、打掃牠們的窩，還要帶牠們出去散步曬太陽。（新莊國小提供）

    學生飼養的鵪鶉走出鳥籠散步。（新莊國小提供）

    學生飼養的鵪鶉走出鳥籠散步。（新莊國小提供）

    學生下課就是關心鵪鶉小跟班的狀況。（新莊國小提供）

    學生下課就是關心鵪鶉小跟班的狀況。（新莊國小提供）

    學生從飼養鵪鶉的過程中，學習生命的可貴。（新莊國小提供）

    學生從飼養鵪鶉的過程中，學習生命的可貴。（新莊國小提供）

