    父親遺愛、兒子加碼 成大校慶夜最動人的傳承故事

    2025/11/12 10:09 記者洪瑞琴／台南報導
    國立成功大學94週年校慶，9日「校友之夜」席開163桌，創歷年來最多桌數。（成大提供）

    國立成功大學歡慶創校94週年，「校友之夜」席開163桌，來自世界各地1600多名校友齊聚一堂，場面盛大又溫馨。校長沈孟儒分享一段真實故事，一位校友過世後，將大筆遺產捐贈母校，而他的兒子在了解父親心意後，竟又加碼捐出更大一筆款項，延續父親對教育的愛與回饋。

    沈孟儒說，這兩個月他走遍台灣與海外各地參加校友會，和上千位校友握手、交流，「最讓我感動的，是成大有非常強的校友連結，這是學校最珍貴的資產！」他笑說，看著校友們殷殷期盼學校更好，自己再怎麼忙、再怎麼跑都不覺得累。

    他提到，那位已故校友的家人起初不明白父親為何要將大筆遺產捐給學校，在校方建議下，校友的兒子特地回台了解，校方帶著他參觀校園、介紹學校的精神與發展方向，親身感受父親當年的情感與驕傲。沒想到他回國後更主動捐出一筆比父親更大的資金，延續這份對教育的愛與信念。

    沈孟儒感性說，這些感人的捐贈背後，其實都源自於老師們在數十年前認真教導、用心關懷的身教力量，那些被學生深刻記住的溫度與精神，會在幾十年後化為回饋母校、回報社會的行動。「教育就是身教，成大傳承的精神。」

    今年成大「校友之夜」的重頭戲，是畢業60年、50年與40年校友的「授帽儀式」，共有逾330位校友登台受帽，包括成大全球校友總會理事長陳其宏理等人共襄盛舉，場面隆重。特別的是，睽違10年未能返校的「成大印尼校友會」今年也組團回台，4桌校友齊聲合唱〈掌聲響起〉。這場94週年校慶不僅是回憶，更是跨世代傳遞成大精神的感動時刻。

    成大校長沈孟儒（中）切蛋糕與校友會代表們共同為成大慶生。（成大提供）

    多年未能組團返校的成大印尼校友會，今年特別聚集了4桌校友回台相聚。（成大提供）

