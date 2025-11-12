為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鳳凰颱風襲台 陸軍一級開設待命救災

    2025/11/12 10:01 記者方瑋立／台北報導
    鳳凰颱風襲台，陸軍司令部配合中央及國防部災害應變中心，同步提升至一級開設，整備兵力及機具待命隨時投入救災。（陸軍司令部提供）

    因應鳳凰颱風對台灣中、南及東部地區威脅逐漸擴大，陸軍司令部配合中央及國防部災害應變中心，同步提升為「一級開設」，並整備防救災兵力及機具待命，配合迅速投入災害搶救。

    陸軍昨晚表示，已配合中央及國防部災害應變中心，同步提升為一級開設，並指示各作戰區周延規劃災防兵力及救災機具等應變整備；同時，派遣連絡官、情蒐官進駐縣市政府，即時掌握區域災情動態及災防兵力需求，以迅速投入災害搶救，協力民眾守護家園。

    陸軍強調，面對颱風可能帶來的強風豪雨與地區性災情，各作戰區秉持「救災視同作戰」原則，持續密注天候變化與地方災情發展，全力配合地方政府執行防、救災任務，確保民眾生命財產安全，展現陸軍保衛國家、守護民眾的能力與決心。

