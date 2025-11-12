為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台9線馬太鞍溪便道中斷 花蓮193縣道禁行21噸以上大貨車

    2025/11/12 09:59 記者王錦義／花蓮報導
    台九線花蓮馬太鞍溪涵管便道北上車道11日遭洪水沖毀。（資料照）

    台九線花蓮馬太鞍溪涵管便道北上車道11日遭洪水沖毀。（資料照）

    受鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，馬太鞍溪水位暴漲，台9線花蓮馬太鞍溪涵管便道昨天也被觀測到北向便道部分遭沖毀、南向車道路面淹沒，導致雙向交通全面中斷。花蓮縣警局表示，請用路人改走台9線、台11線與台30線，193縣道則禁行21噸以上大貨車與大客車。

    縣警局指出，為維持南北向交通順暢，花蓮往台東方向，建議改行台9線或台11線；花蓮往瑞穗、玉里、富里方向，可採台9線走台11線、台30線，再接回台9線路線通行。由於縣道193線道路狹小，總重21噸以上大貨車及甲、乙類大客車，禁止行駛縣道193線，請依替代路線改道，以確保安全與道路承載能力。

    縣警局表示，由於台9線馬太鞍溪便橋雙向封閉，雖然縣道193線是目前可通行最短替代路徑，為避免車流過度集中造成壅塞，警方將於縣道193線瓶頸路段加強交通疏導，並派遣警力於重點路口協助指揮交通，請用路人聽從交警指揮。縣警局呼籲，風災期間民眾出行前留意即時路況資訊，妥善規畫行程，以確保行車安全與交通順暢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播