    首頁 > 生活

    基隆豪雨 中山二路擋土牆倒塌壓破管線瓦斯外洩

    2025/11/12 09:55 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市中山二路105巷民宅後方擋土牆馬尾石坍塌壓破瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

    基隆市中山二路105巷民宅後方擋土牆馬尾石坍塌壓破瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

    基隆連日豪大雨，中山二路105巷97號旁今天上午落石壓斷瓦斯管線，發出濃濃瓦斯味，經仁正里長陳炳南通報，瓦斯公司人員和區公所已前往將管線關閉，擋土牆上方已有明顯裂縫，區公所已拉起封鎖線，研議後續復建工作。

    仁正里長陳炳南表示，今天上午8點左右，住戶返家查看，發現屋後馬尾石擋土牆石塊坍塌，壓破屋後的瓦斯管，造成瓦斯外漏，他到場時，聞到濃濃瓦斯味，幸好是在外流通處，沒有造成危害。

    瓦斯公司已經關閉管線，中山區公所經建課長吳關佑表示，上方的馬尾石擋土牆已傾斜，上方也有2至3公尺長、30公分的裂縫，如果清除坍塌的馬尾石，上方可能隨時有坍塌的可能，會造成二次傷害。

    目前已請瓦斯公司先遷移管線，現場拉起封鎖線，並覆蓋帆布，避免災情擴大，再研議後續處理方案。

    基隆市中山二路105巷民宅後方擋土牆馬尾石坍塌壓破瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

    基隆市中山二路105巷民宅後方擋土牆馬尾石坍塌壓破瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

    擋土牆上方出現明顯裂縫。（記者盧賢秀攝）

    擋土牆上方出現明顯裂縫。（記者盧賢秀攝）

    中山區仁正里長陳炳南（右）與中山區公所經建課長吳關佑（左）勘查中山二路擋土牆坍塌壓破瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

    中山區仁正里長陳炳南（右）與中山區公所經建課長吳關佑（左）勘查中山二路擋土牆坍塌壓破瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

