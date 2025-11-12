宜蘭淹水外婆家變「諾亞方舟」 孫女嚇傻：要回去當鏟子超人

宜蘭淹水成災，民眾目擊外婆家客廳全泡水，擔心不已，直呼要回去當鏟子超人。（@peijhen948/Threads授權提供）

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區豪雨不斷，多處傳出嚴重淹水災情。社群上瘋傳蘇澳鎮慘淪一片「汪洋」的影片，其中一名網友更透過更透過監視器看到外婆家的客廳慘遭水淹，家具全漂浮在水面上，讓她既擔心又無助。

一名網友昨（11）日在Threads發文表示，「我打開監視器看一下宜蘭外婆家狀況，這什麼鬼啊，一樓客廳是要演諾亞方舟嗎？要回去當鏟子超人了⋯⋯」畫面中可見，當晚6點多，外婆家的客廳水深已至膝蓋以上，晚上10點初，沙發、神桌、櫃子等大型家具全漂浮起來，宛如室內水世界。

原Po表示，外婆因行動不便，已在家人與看護協助下先行移往二樓避難，但由於當地停電，監視器無法即時更新，她只能焦急等待消息。貼文曝光後，引起網友熱烈關注，不少人留言安慰與打氣：「希望你們家安好」、「身為宜蘭人第一次看到宜蘭淹那麼嚴重，希望宜蘭的大家都平安呀」、「天啊⋯⋯好慘，這整理起來不容易，希望水趕快退散！」、「記得要用消毒水消毒那些還有要留著用的東西」、「宜蘭真的好嚴重，天佑宜蘭」。

也有人溫暖回應：「需要幫忙鏟丟上來脆說一聲，絕對下去搶遺鏟」、「請問宜蘭還好嗎？需要幫忙嗎？」、「需要鏟的話通知一下，我在宜蘭」、「這種泥沙不會很厚，只是要家人還有看護小心類鼻疽跟鉤端螺旋體病」、「這樣看水的顏色應該沒有泥，不用擔心清理，人命最重要」

