    首頁 > 生活

    蘇澳暴雨淹成河！ 居民苦中作樂坐泳圈「遠航」網友朝聖

    2025/11/12 10:35 即時新聞／綜合報導
    宜蘭蘇澳馬賽發生淹水，居民在一片汪洋裡持槳划船、逆流而上，畫面笑翻全網。（本報合成，@peijhen948/Threads授權提供）

    受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭地區豪雨不斷，其中蘇澳馬賽更是一度淹成一片汪洋。面對災情，有民眾選擇苦中作樂，用幽默緩解陰鬱氣氛，不僅坐在游泳圈持槳泛舟，更搭配巧妙的背景音樂，誇張又搞笑的畫面讓網友笑翻。

    一名網友昨（11）日晚間在社群平台「Threads」分享男子在自家門口泛舟的搞笑畫面。影片中，男子坐在游泳圈上、手持掃把當槳，在被雨水淹沒的街道上順流而下。原Po更巧妙搭配歌曲《月亮船》，當背景響起「再見了媽媽，今晚我就要遠航」時，男子的身影逐漸遠去，畫面既荒誕又充滿喜感。

    另一段影片中，男子依舊以游泳圈為座駕，套進泳圈內奮力划水，試圖逆流而上，背景則換成童謠《我家門前有小河》，「我家門前有小河，後面有山坡…」的歌聲與眼前景象形成強烈反差。

    這些苦中作樂的影片曝光後，不到一天已吸引超過3.5萬人按讚、38萬次瀏覽，留言區更是一片爆笑聲：「淹水划船好笑程度100%，配上再見了媽媽今晚我就要遠航好笑程度1000000000%」、「太會苦中作樂了吧」、「咕嚕咕嚕咕嚕」、「這就是為什麼男性的平均壽命這麼短的原因 」、「童玩節不是結束了嗎」、「天這麼黑、風這麼大，記得捕魚回來」。

