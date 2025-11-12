彰化文雅畜牧場再爆芬普尼蛋 縣府急封場禁出貨

彰化文雅畜牧場再傳出芬普尼蛋，彰化縣全面封場，禁止出貨，且每天檢測雞隻與蛋品。（圖由縣府提供）

再爆芬普尼蛋！彰化縣文雅畜牧場先前因雞蛋檢出芬普尼殘留過量遭列管，縣府在11月5日啟動移動管制，沒想到場內11月7日至10日新生產的雞蛋經複驗，仍有1件檢體驗出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛樣本也被驗出芬普尼0.27ppm，其餘樣本則為零檢出。

縣府昨（11日）天晚間接獲檢驗結果，立即再度升級防線，宣布全面禁止該場蛋品與雞隻移出，並派員每日進場清點雞蛋數量，全數封存監控。初步統計從11月5日移動管制到昨天（11日）為止，該場已封存818箱雞蛋、約16萬3600顆。

請繼續往下閱讀...

彰化縣動物防疫所所長董孟治指出，該場在移動管制後仍檢出芬普尼，將依《動物用藥品管理法》加重裁罰12萬元。他強調，目前縣府與中央農政、衛生單位持續合作，釐清污染源頭，同步進行雞蛋與雞隻的連續採樣檢測，待中央確認安全後才會解除管制。

這次，動防所與農業處畜產科於本月10日再次前往採集場內雞蛋共9件45顆（包含11/7至11/10逐日生產之雞蛋共4件及畜舍內第1、2、4、5、6列雞籠雞蛋共5件）、雞隻飲水2瓶、飼料2件、土壤檢體1件及羽毛檢體1件送中央畜產會檢驗。

11月11日再次赴該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗，11月10日所送檢體結果已在昨（11日）天晚間完成，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法