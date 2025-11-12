邊跑國際馬拉松邊考察 廖武輝汲取國外舉辦大型賽事經驗

新北市觀光旅遊局委員廖武輝是長跑健將，參加過多次國內外知名賽事。（記者翁聿煌攝）

新北市觀光旅遊局專門委員廖武輝是市府的馬拉松最速男，10多年的馬拉松參賽經驗，歷經國內外大小賽事，廖武輝不僅在賽道上享受御風奔馳的樂趣，他還以工作的視角注意到國內外舉辦馬拉松賽事的軟硬體設施的差異，不斷汲取經驗，希望能將新北市的萬金石國際馬拉松辦得更加完美。

廖武輝參與馬拉松後，從中獲益良多，不僅重視自我紀律、體能的鍛練和配速，追求自我超越、不斷進步，如今已經有萬金石馬拉松排名前30多名的實力，而且獲得美國知名的波士頓馬拉松通過資格審核並參賽，他也曾前往日本的大阪和京都參加國際馬拉松賽，感受不同的場域風光。

廖武輝說，萬金石馬拉松已經是國內最具規模的馬拉松賽事之一，加上沿途山海風景美麗，每年都會吸引到國內外的好手參加，整個活動的大小細節從路線的安排、沿路的車輛交通管制、補給站的距離和物資補充，甚至是比賽期間對周遭環境和社區民眾的感受影響，都得要注意。

廖武輝指出，他擔任觀旅局的職務，也有責任要讓萬金石馬拉松愈辦愈好，他在國外參賽時，會細心觀察那些歷史悠久的馬拉松賽事的活動優點，像是大型賽事每次數千人、上萬人參加，路線交通管制對都市的人車通行影響很大，有些國外賽事會透過動線機動調整，確保賽事不中斷，橫向交通也不受影響，減低賽事對沿途社區居民的干擾，都是新北市舉辦馬拉松賽事可以參考借鏡的經驗。

