宜蘭停班課假消息滿天飛！ 民眾轟：災情恐怖還陷假圖卡之亂

受颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭昨遭遇豪雨侵襲，引發嚴重災情，但昨晚宜蘭縣府不僅遲至晚間9點多才宣布是否停班課，且在晚間7點多就有民眾瘋傳假的停班課圖卡，議長張勝德於晚間8點多更提前宣布4鄉鎮放假，讓民眾在社群砲轟，「災情已經很恐怖了，今晚宜蘭還陷入一場假圖卡之亂」、「災情慘重還任由謠言滿天飛」、「連放颱風假，都可以放出一個多元宇宙」。

宜蘭昨日雖停班課，但在昨晚縣政府尚未發布今日是否停班課之前，就有民眾偽造「12日停班課假圖卡」，導致各大群組瘋傳，還有部分民代、學校誤信跟進張貼出來，一度造成訊息混亂。

相較於多數縣市在昨晚8點左右便已陸續公布是否停班課，「宜蘭縣政府」臉書粉專是在昨晚9點22分才正式發文宣布停班課，雖然有不少網友留言稱讚代理縣長林茂盛，但也有民眾紛紛砲轟「為什麼慢了1小時23分」、「全台灣災情最嚴重的地方，最晚才宣布放假，你們開會的路上都拋錨了嗎？」、「一下停班停課，一下分區放，結果那些民意代表全部被打槍」、「終於（咕嚕咕嚕」、「兩波假訊息亂傳，先是宜蘭全停班課後又傳出宜蘭部分停班課，檢調真的要調查一下了」。

在社群上也有網友發文質疑，「災情已經很恐怖了，今晚宜蘭還陷入一場假圖卡之亂」、「連放颱風假，都可以放出一個多元宇宙」，其他網友也紛紛批評「要延後公佈也應該有官方說明，而不是放著外面資訊亂竄」、「宜蘭縣政府鬧劇一場，溪南災情慘重還任由謠言滿天飛」、「這世界好荒謬...」、「怎麼會假消息滿天飛！」、「縣政府整個失能，連一個颱風假都處理不好」，有網友更直言「國民黨執政的縣市裡有沒有正常一點的首長？」

