為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭停班課假消息滿天飛！ 民眾轟：災情恐怖還陷假圖卡之亂

    2025/11/12 09:51 即時新聞／綜合報導
    宜蘭縣政府製作圖卡公布12日宣布停班課訊息，卻有民眾提前製作假圖卡誤導大眾。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府製作圖卡公布12日宣布停班課訊息，卻有民眾提前製作假圖卡誤導大眾。（宜蘭縣政府提供）

    受颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭昨遭遇豪雨侵襲，引發嚴重災情，但昨晚宜蘭縣府不僅遲至晚間9點多才宣布是否停班課，且在晚間7點多就有民眾瘋傳假的停班課圖卡，議長張勝德於晚間8點多更提前宣布4鄉鎮放假，讓民眾在社群砲轟，「災情已經很恐怖了，今晚宜蘭還陷入一場假圖卡之亂」、「災情慘重還任由謠言滿天飛」、「連放颱風假，都可以放出一個多元宇宙」。

    宜蘭昨日雖停班課，但在昨晚縣政府尚未發布今日是否停班課之前，就有民眾偽造「12日停班課假圖卡」，導致各大群組瘋傳，還有部分民代、學校誤信跟進張貼出來，一度造成訊息混亂。

    相較於多數縣市在昨晚8點左右便已陸續公布是否停班課，「宜蘭縣政府」臉書粉專是在昨晚9點22分才正式發文宣布停班課，雖然有不少網友留言稱讚代理縣長林茂盛，但也有民眾紛紛砲轟「為什麼慢了1小時23分」、「全台灣災情最嚴重的地方，最晚才宣布放假，你們開會的路上都拋錨了嗎？」、「一下停班停課，一下分區放，結果那些民意代表全部被打槍」、「終於（咕嚕咕嚕」、「兩波假訊息亂傳，先是宜蘭全停班課後又傳出宜蘭部分停班課，檢調真的要調查一下了」。

    在社群上也有網友發文質疑，「災情已經很恐怖了，今晚宜蘭還陷入一場假圖卡之亂」、「連放颱風假，都可以放出一個多元宇宙」，其他網友也紛紛批評「要延後公佈也應該有官方說明，而不是放著外面資訊亂竄」、「宜蘭縣政府鬧劇一場，溪南災情慘重還任由謠言滿天飛」、「這世界好荒謬...」、「怎麼會假消息滿天飛！」、「縣政府整個失能，連一個颱風假都處理不好」，有網友更直言「國民黨執政的縣市裡有沒有正常一點的首長？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播