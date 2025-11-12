蘇澳為何大淹水？暴雨溪水暴漲溢流 分洪道工程卡關挨批

蘇澳溪分洪工程分洪入口。（宜蘭縣政府提供）

這兩天宜蘭縣蘇澳鎮暴雨，蘇澳溪暴漲溢流，導致全鎮大淹水，15年前梅姬颱風惡夢重現；國民黨宜蘭縣議員黃琤婷批評，蘇澳溪分洪道工程工程延宕2年多，中央說要守護人民，卻讓淹水繼續；民進黨宜蘭縣議員謝正信希望行政院加速核定、盡快施工，才能真正解決蘇澳淹水問題。

2010年梅姬颱風在蘇澳地區降下超大豪雨，造成蘇澳市區嚴重積淹水，為整治水患及防止災情再次發生，地方爭取辦理蘇澳溪分洪工程，在112年獲得行政院核定，成為繼基隆河新北市員山子分洪道後全國第2座分洪道工程，總經費54億元，原預計115年完成，預期可大幅改善蘇澳地區淹水慘況，但後來因工程變更、物價調整，工程經費增加到75億元；縣府調整經費後，今年初送行政院審查，仍待核定，尚未動工。

請繼續往下閱讀...

這次蘇澳再度大淹水，鎮長李明哲指出，就是因為蘇澳溪洪水暴漲，阿里史抽水站一直抽還是沒辦法降低水位，雨勢又持續不斷，才造成全鎮大淹水。

蘇澳溪的防洪治理問題再度引起關切，黃琤婷說，蘇澳溪分洪道工程在112年3月由中央核定，全額補助54億元，當時由前行政院長陳建仁親自到場視察；承諾加速行政程序與招標，2年多過去，地方仍未見具體開工消息。她批評，中央說要守護人民安全，但現在看起來，人民還在原地等水退，中央「卡關」是否真的把民眾安全放在第一位？

謝正信也說，這次暴雨造成蘇澳溪溢流，希望中央加速蘇澳溪分洪工程的進行，54億元已經核定，可以先辦理分年分期施工，不必等75億元經費全部到位，才能真正解決蘇澳水患問題。縣府表示，修正計畫已在今年3月提報行政院，希望中央能儘快核定。

蘇澳溪分洪工程示意圖。（宜蘭縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法