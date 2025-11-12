樂天女孩15日跳進新北耶誕城 「童樂馬戲嘉年華」嗨翻市民廣場

新北歡樂耶誕城「童樂馬戲嘉年華」將在11/15、11/16歡樂登場。（新北市觀旅局提供）

「2025新北歡樂耶誕城」將在14日開城，新北市觀光旅遊局規劃系列活動和民眾同樂，其中「童樂馬戲嘉年華」於15、16日的下午1點至晚上8點半在新北市民廣場熱鬧登場，一連串精彩逗趣的表演節目，從兒童戲劇、雜耍特技秀到親子帶動跳，樂天啦啦隊也將表演活潑可愛的洗手歌，為大小朋友打造充滿笑聲的節慶週末。

新北市觀旅局指出，15日先由「哇哈哈」兒童劇團率先登場，以生動音樂劇融入魔術、腹語與帶動跳，讓孩子們在歡笑與互動中學習環境保護的重要性；樂天啦啦隊將表演活潑可愛的洗手歌，以輕快旋律與舞蹈，推廣正確洗手觀念。

活動另規劃魔術秀，表演者藉幽默動作與靈巧肢體，創造一幕幕驚喜瞬間；創意與極限兼具的馬戲雜耍，以逗趣爆笑的演出形式，將讓大、小朋友看得目不轉睛；公益團體帶來現場奏樂，弱勢孩童們以真摯音樂，增添溫暖氛圍；2天活動由YOYO家族帶動跳壓軸登場，大哥哥、大姐姐將以充滿活力的舞蹈與旋律，讓小朋友開心舞動。

活動現場從早上11點至晚上10點設有市集美食攤位，集結特色小吃與創意手作攤位，讓民眾在觀賞表演之餘，也能吃、喝、購物，夜晚可漫步周邊燈區，欣賞馬戲光影與主題裝置，相關活動訊息可到新北歡樂耶誕城官網查詢。

新北歡樂耶誕城「童樂馬戲嘉年華」11/15節目表。（新北市觀旅局提供）

新北歡樂耶誕城「童樂馬戲嘉年華」11/16節目表。（新北市觀旅局提供）

新北歡樂耶誕城「童樂馬戲嘉年華」規劃一連串精彩逗趣的表演節目。（新北市觀旅局提供）

