    改善淹水之苦 斗南善功橋改建同步提高引道及增設側溝

    2025/11/12 09:19 記者黃淑莉／雲林報導
    跨越石牛溪的斗南善功橋改建施工中，預計明年10月完工。（記者黃淑莉攝）

    雲林斗南善功橋高度不足、落墩數量過多，成為防洪缺口，改建工程今年6月動工，地方陳情橋梁銜接道路與周邊農田高度差不多，加上排水系統不足，雲林縣府會勘後決定追加1100萬元提高引道，增設側溝與橫向排水系統，預計明年10月完工。

    善功橋跨越石牛溪，是斗南、斗六往來橋梁之一，原橋梁1992年由嘉邑行善團建置，但梁底高程不符治理計畫，落墩數太多，阻礙通水斷面，且橋面比治理後石牛溪堤頂低約2公尺，遇大雨溪水暴漲成防汛缺口，造成斗南將軍、烏瓦磘附近飽受水患之苦。

    雲林縣府爭取中央補助1.1億元，加上自籌4000多萬元，共計1.53億元改建，新橋為單跨造型鋼拱橋，沒有橋墩，主橋80公尺長，兩側引道分別為121公尺及79公尺，橋寬8公尺，橋高比舊橋提高3.1公尺。

    改建工程6月動工，9月封橋施工，斗南區議員蔡東富、鎮代會副主席黃藏諒接獲民眾陳情，指善功橋銜接雲185-1道路與周邊農田高程相近，加上排水系統不足，遇豪雨即積淹水，影響居民出入安全及農作物生長，建議縣府在橋梁改建時一併改善。

    縣長張麗善表示，善功橋橋梁改建目的就是要改善當地多年來淹水之苦，並確保用路人通行安全，縣府接獲陳情，進一步評估可行方案，並邀請當地民眾實地會勘，規劃將引道長度由原100公尺延長至315公尺，並提高銜接道路高程，同時增設側溝與橫向排水系統，讓雨水順利排入石牛溪。另兩側農田出入口也將同步改善，方便農民進出耕作與通行，增加改善工程經費約需1110萬元，縣府也會全力支持。

    石牛溪橋連接產業道路與周邊農田高度一樣，遇大雨即淹水，地方建議橋梁改建時一併改善，徹底解決地方淹水之苦。（記者黃淑莉攝）

