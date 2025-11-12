為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義Outlet華泰名品城基地整地中 明年興建

    2025/11/12 09:25 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義Outlet華泰名品城基地整地中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義Outlet華泰名品城基地整地中。（記者蔡宗勳攝）

    國際級大型Outlet華泰名品城落腳嘉義縣，第一期新建工程預計於明年2月動土，預定地已在日前開始進行整地工程，工程車進進出出，引起各界熱議，期待2028年營運，可以逛好逛滿。

    交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，評選出華泰名品城子公司格珞麗亞公司為最優申請人，將投入48億元興建一座地上2至3層的大型購物中心及一棟停車場，地上權50年。

    該招商案土地開發面積約3萬坪，東臨保鐵7路，西界高鐵大道，北為林蔭大道，南為嘉朴公路，地形方正。土地由內政部、嘉義縣政府及交通部鐵道局3方共同持有。

    縣長翁章梁日前在施政報告指出，美式購物中心華泰名品城Outlet預計於明年2月動土，將引進200家品牌，包含國際精品、時裝、家居、美食等多元品牌，並規劃親子遊樂區、公益文化空間，第1期預計2028年啟用，2032年全區營運。

    而在縣長宣示的同時，Outlet嘉義基地也緊鑼密鼓整地中，目前臨保鐵7路與嘉朴公路部分已進入架設施工圍籬階段，高鐵大道端也由怪手整地中，路過的人直呼「真的動起來了」。

    嘉義Outlet華泰名品城基地正在整地。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義Outlet華泰名品城基地正在整地。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義Outlet華泰名品城基地正在整地。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義Outlet華泰名品城基地正在整地。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義Outlet華泰名品城基地整地後架設施工圍籬。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義Outlet華泰名品城基地整地後架設施工圍籬。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義Outlet華泰名品城基地整地後架設施工圍籬。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義Outlet華泰名品城基地整地後架設施工圍籬。（記者蔡宗勳攝）

